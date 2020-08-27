Украинский «Мотор Сич» может пойти на металлолом

Киев, 27 августа. Инвестиционный аналитик Иван Угляница рассказал о перспективах украинского двигателестроительного завода «Мотор Сич». По мнению эксперта, скандал вокруг предприятия отпугивает потенциальных инвесторов, без которых предприятие может пойти на металлолом.

Кейс ПАО «Мотор Сич» положил конец иллюзиям о возможности вести дела на Украине. Угляница пришел к такому выводу, обратив внимание на абсолютную незаконность происходящего с производящим авиадвигатели заводом.

Ранее приобретением «Мотор Сич» крайне заинтересовался Китай, однако данная инициатива крайне не понравилась Белому Дому, а, следовательно, и официальному Киеву. На данный момент без каких-либо законных на то оснований деятельность предприятия была парализована, передает УНИАН.

«Это типичный украинский кейс, демонстрирующий работу силовых и правоохранительных органов против инвесторов», — объяснил специалист.

Дальнейшее блокирование в конечном итоге приведет к тому, что «Мотор Сич» просто пойдет на металлолом. И этот случай также будет крайне типичным, ведь судостроительные предприятия страны уже были ликвидированы подобным образом.

По словам эксперта, в том случае, если Киев действительно считает, что сделка по продаже «Мотор Сич» противоречит интересам Украины (данное понятие Угляница считает мифическим), то представители государства должны явиться в суд и там объяснять причины, из-за которых был произведен арест акций завода. Никаких законодательных ограничений на такие сделки просто не существует, а в целом данный кейс является примером рейдерского захвата предприятия государственными органами.

Стоит сказать, что от Украины инвесторов должен отпугивать не только государственный беспредел, но и регулярные неудачи, с которыми приходится сталкиваться Киеву. Как сообщалось ранее, в столице Украины порвался самый большой в стране флаг, стоимостью 47 миллионов гривен.