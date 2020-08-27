Эксперт рассказал, что делать при кровоточивости десен у детей и взрослых

Кровоточивость десен — серьезная проблема, которую многие предпочитают игнорировать, тем самым усугубляя свое положение. Стоматолог-терапевт Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде Гурьева Анжелика Алексеевна рассказала Федеральному агентству новостей о причинах, лечении и профилактике этого неприятного заболевания.

Почему кровоточат десны?

Если вы стали замечать следы крови в раковине после чистки зубов, не стоит думать, что неприятное явление пройдет само собой. Этот тревожный симптом может сигнализировать о том, что в полости рта развивается некий патологический процесс, даже если кровоточивость десен пока не сопровождается болевым синдромом или другим дискомфортом.

Постарайтесь вспомнить, не доводилось ли вам в последнее время грызть что-то твердое, слишком интенсивно чистить зубы новой щеткой с твердой щетиной или производить какие-либо иные действия, которые могли травмировать мягкие ткани. Если же неприятные ощущения в полости рта не связаны с механическими повреждениями, стоит задуматься о том, достаточно ли тщательно вы следите за гигиеной. Твердый и мягкий налет, скапливающийся в поддесневой зоне, является одним из самых частых ответов на вопрос, почему кровоточат десны. Игнорирование проблемы усугубляет ситуацию и приводит к появлению пародонтальных карманов, являющихся идеальным «хранилищем» для различного рода отложений. Вкупе с кариесом зубов все это приводит к поражениям слизистой и воспалительным процессам.

Какие бы факторы ни привели к появлению неприятных симптомов, первым делом необходимо обратиться к врачу.

Мы попросили стоматолога-терапевта Анжелику Гурьеву подробнее остановиться на возможных причинах кровоточивости десен.

Стоматит проявляет себя гиперсаливацией (обильное слюноотделение), появлением налета белого или желтоватого цвета, неприятным запахом изо рта и возникновением болезненных язвочек на слизистой, которые мешают нормально принимать пищу, а иногда и говорить. Покраснение, дискомфорт и прочие неприятные симптомы могут являться следствием неправильного или недостаточного ухода за полостью рта, а также свидетельствовать о более глобальных неполадках в работе организма в целом: снижении иммунитета, проблемах с желудочно-кишечным трактом или аллергических реакциях. Гингивит. Это неприятное заболевание представляет собой воспалительный процесс на слизистой, проявляющийся отечностью, покраснениями, болью и кровоточивостью. Если вовремя не обратиться к стоматологу, велик риск того, что запущенное воспаление будет проникать все глубже в мягкие ткани и в конце концов приведет к пародонтиту. Пародонтит возникает, когда пациент не обратился вовремя к стоматологу и воспалительный процесс стал разрастаться вглубь и добрался до тканей пародонта. Эта уникальная структура, окружающая зуб и удерживающая его в альвеоле, имеет способность к регенерации, но только в том случае, если дело не зашло слишком далеко. Увы, пародонтит — это как раз тот случай, когда полное излечение не представляется возможным, поэтому лучше не доводить до крайности и на регулярной основе проходить профилактические осмотры у стоматолога, даже если ничего не беспокоит, не говоря уже о случаях, когда у пациента кровоточат десны при чистке зубов. Но все же не стоит отчаиваться. Анжелика Алексеевна обнадеживает, что современная медицина предлагает достаточное количество методик, которые позволяют добиться стойкой ремиссии, однако придется настроиться на долгое комплексное лечение.

Среди основных симптомов пародонтита наш эксперт называет следующие:

— боль во время приема пищи, носящая ноющий характер;

— кровоточивость десен;

— краснота в области десневых сосочков — небольших видимых участков между зубами и десной;

— неприятный запах, вызванный процессом гниения отложений в пародонтальных карманах в местах соединения зуба с десной;

— снижение уровня десны;

— уменьшение объема десневой ткани;

— постепенное разрушение костной ткани;

— для периода обострения характерны слабость, повышенная температура и плохое самочувствие в целом;

— при запущенной форме наблюдаются расшатывание и последующее выпадение зубов.

Внимание! Анжелика Гурьева: «Появление хотя бы части этих симптомов должно насторожить и стать веским поводом для обращения за профессиональной диагностикой».

Механические повреждения. Порой за кровоточивостью десен стоят не тяжелые стоматологические проблемы, а банальное травмирование. Никак не можете отучить себя от вредной привычки грызть кончик шариковой ручки или любите на досуге побаловаться сухариками или семечками? Тогда не стоит удивляться тому, что обнаруживаете кровь в ротовой полости. Кроме того, травмировать нежную слизистую могут плохо установленные пломбы, протезы и коронки. С проблемой также сталкиваются клиенты ортодонтов в первое время ношения брекетов. Даже если вы точно знаете, в какой момент и чем повредили мягкие ткани, Анжелика Алексеевна рекомендует в обязательном порядке показаться стоматологу, чтобы правильно обработать царапину и не допустить инфицирования. Сбои в работе организма. Случается так, что кровоточивость десен служит поводом для обращения не только к профильным специалистам, но и к врачам других специальностей. Комплексная оценка общего состояния здоровья поможет выявить корень проблемы и избежать многих неприятностей в будущем. Наш эксперт выделяет следующие общесистемные нарушения, которые могут дать толчок к развитию стоматологических проблем:

— Острая нехватка витаминов. В первую очередь кровавые следы в раковине говорят о том, что в организме не хватает витамина С

Курение. Никотин отрицательно воздействует на стенки сосудов, ослабляя их.

Кровоточивость десен во время беременности объясняется изменениями гормонального фона, которые ослабляют сосуды.

Онкология.

Гемофилия. При данном недуге нарушается функция свертываемости крови.

Сахарный диабет.

Проблемы с печенью.

— Инфекции и вирусы

Заболевания иммунной системы.

Прием лекарств. Некоторые лекарственные препараты, призванные разжижать кровь для профилактики тромбообразования, имеют ряд побочных эффектов, среди которых в том числе и кровоточивость. Чаще всего проблема решается сама собой после отмены медикамента.

Почему кровоточат десны у ребенка

С проблемой кровоточивости и воспаления десен сталкиваются не только взрослые, но и дети. В целом причины этого неприятного явления примерно одинаковы. Стоматит, гингивит, пародонтит, общефункциональные нарушения, механические повреждения, авитаминоз, инфекции и неудобные брекеты могут беспокоить как взрослых, так и маленьких пациентов. Единственный случай, когда кровь во рту у ребенка является вариантом нормы — это период смены молочных зубов на коренные. Шатающийся зуб естественным образом травмирует десну. В любом случае при любых сомнениях отведите ребенка на консультацию к специалисту.

Диагностика

Лечение абсолютно любого заболевания начинается с диагностики. Анжелика Гурьева особо подчеркивает, что в стоматологии, как и в других областях медицины, как никогда важен дифференцированный подход к проблеме: «Всестороннее обследование поможет понять, что именно стало «спусковым крючком» — неудовлетворительная гигиена или патологические сбои в организме».

Для постановки правильного диагноза и назначения адекватного лечения необходимо провести целый комплекс диагностических мероприятий:

— врач собирает анамнез при личной беседе с пациентом на предмет беспокоящих его симптомов;

— после этого специалист проводит осмотр полости рта, чтобы определить глубину пародонтальных карманов и количество скопившихся в них отложений и понять, насколько далеко зашел процесс;

— проведение компьютерной томографии позволяет с высокой точностью оценить степень поражения пародонта, если таковое имеется;

— в случае необходимости пациента попросят дополнительно сдать кровь на сахар, гормоны и недостаток витаминов и микроэлементов.

Как лечить кровоточивость десен

После того, как была проведена комплексная диагностика и выявлена первопричина недуга, самое время приступать к лечению, которое наверняка будет проходить в несколько этапов. Приготовьтесь к тому, что терапия займет немало времени, но и результат в виде крепких и здоровых десен наверняка порадует.

Стоматолог-терапевт Анжелика Гурьева рассказала, как примерно будет проходить процесс лечения.

Профессиональная гигиена. Этот шаг совершенно необходим для избавления от твердого и мягкого налета, который способствует росту числа бактерий в полости рта. Строго говоря, даже при отсутствии выраженных проблем каждому человеку необходимо проводить процедуру один раз в шесть месяцев. Комплексная чистка с учетом индивидуального подхода к каждому конкретному случаю позволяет добиться внушительных результатов: нормализуется состояние слизистой, снимается воспаление, уходит кровоточивость, эмаль отбеливается. Существуют следующие распространенные методики профессионального ухода:

— Чистка зубов с помощью ультразвука. Специальный аппарат — скейлер — разрушает твердые отложения. Одновременная подача воды не позволяет перегреваться эмали и смывает все лишнее.

Воздушно-абразивная чистка. Может применяться самостоятельно, но наилучшего результата удается достигнуть после снятия зубного камня ультразвуком или лазером. Струя воды с крошечными чистящими частичками под давлением очищает промежутки между зубами, проникая в самые труднодоступные участки.

Полировка. Мельчайшие поры зубной эмали и пломб имеют свойство вбирать в себя вредоносные бактерии и цветовые пигменты. Специалист обрабатывает верхний слой зубов с помощью вращающейся щеточки с нанесенной на нее абразивной пастой.

Фторирование. Нанесение специального геля помогает укрепить ткани и снять чрезмерную чувствительность. Чтобы не смыть защитный барьер, рекомендуется воздерживаться от еды и питья хотя бы час после сеанса.

Обработка десен. После удаления отложений состояние десен неминуемо улучшится, а воспаление уйдет естественным путем, тем не менее совсем не лишним будет дополнительно нанести на мягкие ткани успокаивающий раствор в виде геля. Состав ускорит восстановление, а установка рассасывающейся барьерной мембраны с экстрактами лекарственных растений вернет слизистой эластичность и здоровый вид.

К сожалению, сравнительно мягкие способы воздействия не всегда оказываются достаточно эффективны, особенно если заболевание перешло в запущенную форму. В таком случае врач произведет удаление скоплений из пародонтальных карманов методом открытого или закрытого кюретажа. Первый вариант менее травматичен, но не подходит для глубоких полостей. Во втором случае производится надрез, через который вычищается все лишнее, после чего накладываются швы.

Устранение воспаления. Как правило, на полное снятие воспалительного процесса уходит около 10 дней. Лечение кровоточивости десен в домашних условиях подразумевает регулярное полоскание антисептическими и противовоспалительными составами и нанесение специальных мазей. Хороший результат дает орошение полости рта отварами лекарственных трав. Важно! Все ваши действия должны быть согласованны с лечащим врачом! Самодеятельность здесь недопустима! Восстановление пораженных участков костной ткани. Если остановить процесс вовремя не удалось и развитие пародонтита привело к частичной потере собственной костной ткани, в процессе открытого кюретажа возможно восполнить пораженные участки с помощью искусственных материалов. Специализированный уход. Стоматолог, занимающийся вашим лечением, обязательно поможет правильно подобрать зубную пасту для ежедневного ухода, содержащую в себе вытяжки из лекарственных растений и трав, а также минералы и другие полезные компоненты. Зубная щетка. Если в обычные дни вы пользуетесь изделием средней или сильной жесткости, то на время лечения поменяйте щетину на мягкую, которая обеспечит эмали и деснам механическое щажение. Витаминные комплексы. Если вы еще не сдали анализы на нехватку витаминов, сделайте это как можно скорее. Кровоточивость десен может свидетельствовать об авитаминозе. Однако имейте в виду, что отправляться в аптеку за мультивитаминами можно только после получения результатов анализов и консультации с врачом.

Профилактика

Ни для кого не секрет, что любое заболевание легче предотвратить, чем долго и мучительно лечить. Кровоточивость десен не исключение. Анжелика Гурьева объяснила, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье слизистой. Вся система профилактика в данном случае строится на заботе о чистоте полости рта.

Попросите стоматолога-терапевта подобрать для вас зубную пасту и щетку с учетом ваших индивидуальных особенностей. Чистите зубы минимум дважды в день. После каждого приема пищи пользуйтесь зубной нитью и полощите рот специальными ополаскивателями или хотя бы простой водой. Приобретите ирригатор — прибор для более тщательной чистки зубов и труднодоступных участков ротовой полости. Питайтесь правильно. Включите в свой рацион продукты, богатые фтором и кальцием.

Посещайте стоматолога вовремя и будьте здоровы!