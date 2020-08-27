Политолог Карасев назвал корень всех проблем Украины

Киев, 27 августа. До того момента, пока украинцы не ответят на вопрос, что такое Украина — этническое понятие или географическое — историческая политика страны будет контрпродуктивна. Соответствующее заявление сделал киевский политолог Вадим Карасев. При этом сам эксперт считает, что корень всех проблем заключается в этнизации государственности.

Соответствующим мнением Карасев поделился в эфире украинского телеканала NewsOne. Рассуждая о понятии национальной идеи, политолог заметил, что многие жители Львова часто заявляют, что не желают жить с жителями Донецка, поскольку «они другие».

«Мы должны ответить, где заканчивается Украина. В Крыму она заканчивается или нет? А на Кубани она заканчивается? Кто-то скажет, что и там. Или она заканчивается на линии соприкосновения? Пока мы не ответим, что такое Украина – этническое понятие или географическое, до тех пор историческая политика будет контрпродуктивная», — сказал специалист.

При этом сам Карасев считает, что понятие «Украина» является скорее географическим. Он также обращает внимание, что после 2014 года на Украине появились понятия «правильного» и «неправильного» украинца, что в корне неверно, сообщает «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Вадим Карасев заявил, что существующая система управления Украины является «жалкой копией» советской, а попытка создать унитарное государство провалилась.