Виторган с синяком под глазом разочаровал поклонников матерным постом

Москва, 27 августа. Фанаты признались, что разочаровались в актере Максиме Виторгане после его новой публикации в соцсети Instagram.

Артист показал новое фото, на нем он запечатлен с синяком под глазом и пластырем на брови. Неизвестно, действительно ли Виторган травмировался, или это грим. Максим сопроводил новый пост стихотворными строками.

«Новости у нас не очень. Вы заметили, ребят?» — написал Виторган и добавил пару строк с использованием нецензурной лексики.

Поклонники актера не оценили порыв кумира и раскритиковали ее за использование в своей речи обсценной лексики. Гневные слова подписчиков буквально заполонили комментарии под постом.

«Фу! Культура так и прет!», «Максим, мы от тебя не ожидали таких слов», — пишут фанаты актера.

Ранее Виторган взбудоражил поклонников, опубликовав снимок, на котором он запечатлен в постели в компании двух актрис Виктории Толстогановой и Оксаны Карас. Из подписи к фотографии становится понятно, что бывший муж телеведущей Ксении Собчак «предавался плотским утехам» с двумя коллегами на съемочной площадке в ходе работы над сериалом «Чиновница».