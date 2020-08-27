Никто не пришел на показ военной драмы «Схидняк» в День независимости Украины

Киев, 27 августа. Жители Днепропетровской области проигнорировали киносеансы военной драмы «Схидняк», которую показывали в кино в День независимости Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал владелец сети кинотеатров Антон Гончаров.

Гончаров прикрепил к своей записи несколько фото с пустующими залами в Покрове и Никополе. Мужчина рассчитывал, что в День независимости Украины ценители отечественного кинематографа придут смотреть военную драму «Схидняк», однако никто на показ не пришел.

«24 августа, День независимости, выходной. Поэтому, когда в следующий раз будете спрашивать о наших, украинских фильмах — смотрите эти фото. Когда будете называть меня «сепаром» за непоказ, как вам кажется, киношедевра — смотрите эти фото», — заявил Гончаров.

Отмечается, что премьера фильма режиссера Андрея Иванюка состоялась 20 августа. События кинокартины разворачиваются в зоне военных действий на Донбассе.