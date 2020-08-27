Брэда Питта застали во Франции с юной копией Джоли

Париж, 27 августа. Папарацци заметили во Франции американского актера Брэда Питта с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, которую часто называют двойником Анджелины Джоли.

Как сообщает Daily Mail, 56-летний актер с моделью были замечены в аэропорту Кастелле. Вечером на концерте к ним присоединилась актриса Алиа Шокат. Отметим, ранее СМИ приписывали именно ей роман с Питтом.

По некоторым данным, Брэд с начала года живет в Шато Мираваль, поместье, которое он приобрел за 67 млн долларов в 2011 году вместе со своей бывшей женой Анджелиной Джоли.

Когда он приземлился во Франции на частном самолете, на нем была защитная маска для лица, а также его фирменная кепка, белая футболка и зеленые брюки цвета хаки. Николь специально прилетела в Лос-Анджелес, чтобы оттуда отправиться с актером на частном самолете во Францию.

#off to south of France with model partner Nicole Poturalski. pic.twitter.com/9KCsVy834i — Brad Pitt Williams (@BWilliai) August 26, 2020

Очевидцы рассказали СМИ, что перед посадкой в частный самолет пара вела себя как «влюбленные подростки».

«Они целовались, и Брэд был к ней очень внимателен. Он был в полуобщественном месте, но, похоже, не возражал против того, чтобы люди его видели. Она настоящая красавица и явно намного моложе его», — рассказал очевидец.

Роскошный 35-комнатный дом Питта, расположенный в деревне Корренс на юге Франции, это место, где он и Джоли отдыхали в прошлом и сыграли свадьбу в 2014 году. Они купили поместье площадью 1100 акров и, как полагают СМИ, потратили от 10 до 12 млн долларов на его ремонт.

По данным издания, Потуральски живет в Берлине. Девушка в модельном бизнесе уже десять лет и говорит на пяти языках. На своей странице в Facebook модель сообщила, что она не замужем. У девушки есть сын.

Напомним, Джоли и Питт разорвали отношения после 10 лет отношений. Звездный тандем воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

Бракоразводный процесс длится уже четвертый год. Недавно Джоли потребовала сменить частного судью, который занимался разводом пары. Актриса утверждает, что судья скрыл свои давние деловые отношения с адвокатом Питта. Джоли считает, что судья был необъективен и пытался решить вопрос в пользу ее супруга. При этом Питта судья устраивает, и он не намерен от него отказываться.