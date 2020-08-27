Утяшева рассказала об издевательствах отца-алкоголика

Москва, 27 августа. Детство супруги Павла Воли — гимнастки Ляйсан Утяшевой — было далеко не безоблачным. В эфире программы «Света вокруг света» девушка рассказала о своем детском кошмаре.

По ее словам, с 10 лет она боялась отца и мечтала о том, что они с мамой сбегут из дома.

Утяшева рассказала, что родилась в башкирском селе, но затем семья переехала в Волгоград. Ее отец работал учителем истории, но в середине 90-х решил открыть свое дело. Дела в бизнесе шли плохо, на этом фоне ее отец стал часто употреблять спиртное, домой приходил в нетрезвом виде и начинал срываться на матери и маленькой Ляйсан.

Гимнастка настолько боялась отца, что умоляла мать сбежать из дома. Однако мама не поддалась на уговоры. Она не только любила супруга, но и боялась, что родня осудит ее за уход.

Попытки вылечить мужа от пристрастия к спиртному результатов не давали. Пьянство и рукоприкладство продолжались.

Ляйсан рассказала, что мама пыталась скрыть следы побоев, но школьница слышала по ночам, что вытворял отец. В какой-то момент девочка впала в состояние аффекта и стала избивать отца гимнастической булавой да так сильно, что снаряд в итоге сломался.

Матери тоже надоело терпеть издевательства, она решила бросить домашнего тирана. Гимнастка отметила, что несмотря на поведение отца, мать никогда не настраивала дочь против него.

Утяшева добавила, что ранее не распространялась по поводу ужаса в детстве. Решение рассказать связано с тем, чтобы люди учитывали этот опыт и не продолжали терпеть домашнее насилие.

Ранее гимнастка поделилась подробностями семейной жизни с Павлом Волей. Юмористу, как оказалось, нравится возиться с детьми, пишет «Подмосковье сегодня».