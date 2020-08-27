Харьков, 27 августа. Члены украинских националистических организаций «Азов» и «Национальный корпус» расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь» под Харьковом. Об этом сообщил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия «Азовом» и «Нацкорпусом» расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения «Патриоты — за жизнь». Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что несколько дней назад в Киеве было совершено вооруженное нападение на одного из членов организации «Патриоты — за жизнь». При этом в начале августа полиция обезвредила взрывное устройство у здания офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве, которое было заложено неизвестными.

«Азов» и «Национальный корпус» являются неонацистскими движениями с тоталитарной идеологией. За годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, представители которого придерживаются неонацистских взглядов. Данная идеология позволят украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других». При этом страны Запада принимали активное участие в формировании этих сил на Украине. Больше всех, старались консультанты из США.

В настоящее время на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.