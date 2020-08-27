Российский рекордсмен Книги Гиннесса рассказал о влиянии спорта на жизнь

Москва, 27 августа. Российский спортсмен и главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу Андрей Лобков рассказал, что стремление и упорство помогли ему установить шесть мировых рекордов и вернуться к жизни после серьезной травмы.

Лобков рассказал, что всю жизнь занимался спортом, однако в 2010 получил серьезную травму, после которой оказался на грани смерти. Врачи диагностировали у спортсмена травматический инсульт и амнезию после того, как его ударили по голове.

«Я вопреки всему начал восстанавливаться: чисто интуитивно выполнял упражнениями, тренировал память по специальной программе. Благодаря спорту я не только восстановился, но и начал показывать хорошие результаты», — рассказал Лобков.

Свой первый мировой рекорд по наибольшему числу отжиманий на кулаках спортсмен установил в 2017 году. Спустя два года ему удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса, передают Nation News.

«Книга издается на 38 языках в более чем в 100 странах мира, и я, гражданин России, попал на вторую страницу из 250! Я был очень удивлен», — говорит рекордсмен.

Однако на достигнутом парень не остановился и за два года после первого рекорда он установил еще около десяти.

«Я установил с десяток рекордов, шесть из которых мировые, один имеет статус Гиннесса, и три рекорда России. Один из рекордов, который никто в мире не выполнял, это жим штанги в половину собственного веса в проруби», — поделился Лобков.

Рекордсмен подчеркнул, что спорт сильно влияет на жизнь любого человека и позволяет менять мир к лучшему. Парень пропагандирует здоровый образ жизни в социальных сетях. Кроме того, он является сторонником натурального тренинга. Все рекорды он устанавливает без приема каких-либо препаратов.