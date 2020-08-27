Эксперт рассказал, какие болезни мешают людям долго жить

Санкт-Петербург, 27 августа. Врач-геронтолог, основатель клиники долголетия Vedov Clinik Юрий Ведов не рекомендует занимать высокий государственный пост людям, перенесшим онкологическое заболевание, страдающим сахарным диабетом и атеросклерозом сосудов. Об этом он заявил в эфире медиацентра «Патриот».

«Если взять нашего политика, то мы должны посмотреть, какие проблемы со здоровьем у него были последние 25 лет. Если у него гипертония, то это всегда предпосылка инсульта или инфаркта. При сахарном диабете кружки сахара влияют на капиллярные сосуды, в результате страдают мозговая деятельность и почки, которые являются очень важным иммунным органом. Если у человека 20 лет идет тенденция к сужению сосудов, то после 70 лет у него будут проблемы с памятью. Я не рекомендую занимать высокий пост после онкологии. Обычно у этих людей есть целая команда специалистов, которые могут прогнозировать на 5-10 лет, каким будет состояние их организма. Они могут спрогнозировать и развитие деменции. Она не может возникнуть в течение быстрого времени, эту болезнь можно проследить», — рассказал эксперт.

По его словам, если у человека до 70 лет не было таких болезней и онкологического заболевания, то в течение полугода можно устранить различные кризы и риск инсульта или инфаркта, что позволит ему вести активный образ жизни. Но при этом не менее важна высокая интеллектуальная активность.

«Если у человека нет интереса к саморазвитию, то его угасание очень быстро. Даже в преклонном возрасте должны быть широкие интересы. Японцы так поступают, пенсионеры у них очень активны», — констатировал специалист.

Заметим, что у повышения пенсионного возраста есть и позитивные результаты — люди не теряют мотивации к активной и творческой жизни, поэтому живут дольше.

Комментируя физическое состояние кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена, эксперт заявил, что состояние первого намного лучше.