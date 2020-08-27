Ивлеева и Галич публично поругались из-за списка Forbes

Москва, 27 августа. Популярные российские блогеры Ида Галич и Настя Ивлеева, которые раньше очень тесно дружили и снимали совместные видео, публично поругались на фоне публикации списка Forbes, посвященного знаменитостям с самым большим заработком на рекламе в Instagram.

Галич решила поделиться с подписчиками приятной новостью — она оказалась на третьем месте рейтинга. Настя Ивлеева, с которой Ида раньше очень хорошо общалась, заняла шестое место. Галич рассказала, что ей удалось достичь такого результата без большого количества подписчиков и гивов.

На пост отреагировала Ивлеева и опубликовала в разделе stories скрин с текстом Галич, явно намекая на то, что та перешла границы. Ида попыталась объяснить, что не хотела своими словами никого обидеть, ей просто не нравятся конкурсы в Instagram со спонсорами и призами.

Анастасия прокомментировала и эту публикацию Иды, предложив ей успокоиться и добавив, что все рады ее достижениям.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева и Ида Галич отписались друг от друга в Instagram. Девушки стараются не комментировать их ссору, но все чаще звучат версии, что все дело в Анастасии. Та, как считают некоторые пользователи Сети, зазналась.