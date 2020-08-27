Поклонников поразило внешнее сходство отца Муцениеце с Павлом Прилучным

Москва, 27 августа. Российская актриса Агата Муцениеце поделилась редкой семейной фотографией. Подписчики пришли в восторг от того, что отец знаменитости внешне сильно похож на ее бывшего мужа Павла Прилучного. Снимок звезда опубликовала на свой странице в Instagram.

Стоит отметить, что Муцениеце редко делится с общественностью фактами своей биографии или семейной жизни, которая связана с родителями. Отец актрисы Эдгар Муцениеце довольно рано ушел из жизни, когда Агата была еще совсем маленькой. В подписи к опубликованному снимку она поделилась своими воспоминаниями о папе, написав, что очень по нему скучает.

Сегодня мужчина мог бы отметить свой очередной день рождения. В связи с этим Агата решила почтить его память, поделившись редким снимком.

«Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях в надежде, что ты оттуда все-таки можешь прочитать. В этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой», — подписала фото актриса.

Подписчики молниеносно стали сыпать комментариями к фото. Они отметили, что были сбиты с толку, потому что не сразу поняли, кто на нем изображен. Фанатов поразило, что во внешности отца Муцениеце отчетливо просматривается сходство с ее бывшим мужем Павлом Прилучным.

«Я вначале подумала, что это Павел на фото. Очень похожи, правда», — написала одна из поклонниц.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный разошлись в начале лета. Многие поклонники до последнего верили, что семья не распадется, ведь пара прожила вместе больше десяти лет. В браке у них родились двое детей.