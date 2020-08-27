Украина выразила России протест из-за визита Путина в Крым

Киев, 27 августа. Украина выразила протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Ведомство направило России ноту протеста в связи с визитом Владимира Путина на Крымский полуостров.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении.

27 августа президент России прибыл в Крым, где принял участие в церемонии открытия новой трассы «Таврида». При этом глава государства лично проехал по новой трассе за рулем седана Aurus Senat S600.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин отмечал, что голосование в Крыму соответствовало нормам международного права, при этом ранее аналогичные референдумы проходили и в других странах.