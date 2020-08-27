Путину рассказали, как при строительстве «Тавриды» раскопали древнюю пещеру

Симферополь, 27 августа. Древняя пещера была обнаружена при строительстве трассы «Таврида» в Крыму. О необычной находке создатели дороги рассказали сегодня президенту РФ Владимиру Путину.

По их словам, последние полтора миллиона лет пещера была законсервирована, а до этого почти 300 тысяч лет была логовом хищных зверей. В разные периоды в ней жили и саблезубые коты, и пещерные медведи, и гиены.

«Они все туда стаскивали свои жертвы, и поэтому сейчас палеонтологи пытаются рассортировать, кому какая кость принадлежит», — отметил главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.

Уникальный объект был найден при разработке выемки в 15 километрах от Симферополя, в районе поселка Зуя. По словам Волкова, По его словам, ученые были в восторге от этой находки, и это неудивительно. В ней специалистам открылись уникальные микроорганизмы и минералы. Кроме того, в пещере было обнаружено сто кубометров костных останков животных доледникового периода. К слову, пещера, действительно, огромная. Самый ее высокий свод составляет 12 метров, а это почти четырехэтажный дом.

В свою очередь глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил Путину, что этот объект будет взят под патронаж Крымского федерального университета, в 2021 году пещеру обустроят так, чтобы ее могли посещать туристы.

«Очень хорошо. Интересно», — оценил президент.

Как сообщалось ранее, сегодня Путин посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы «Таврида». Глава государства проехал по трассе на автомобиле Aurus.

Напомним, что в 2011 году Путин, занимая в то время должность премьер-министра РФ, посетил археологический раскоп на месте древнегреческого города Фанагория и обнаружил две древние вазы 6 века н.э.