Разин назвал возможную причину развода Пугачевой и Галкина

Москва, 27 августа. Политик и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал об «охлаждении» отношений между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой. Он готов сам стать новым супругом Примадонны, если брак распадется.

По словам Разина, у него достаточно конкурентов из знаменитостей шоу-бизнеса.

Что касается расставания звездной пары, то слухи об этом появились несколько месяцев назад. По мнению Разин, одной из основных причин возможного ухудшения отношений в звездной паре стало отсутствие гастролей, выступлений на корпоративах Галкина из-за пандемии коронавируса. В связи с этим шоумен уже не может зарабатывать как раньше, как привыкла Пугачева.

Ранее политик предположил, что содержание Примадонны обходится Галкину ежемесячно в 10 млн рублей. Ради заработка шоумену пришлось даже рекламировать торговую онлайн-площадку AliExpress.

Разин подчеркнул, что у певицы достаточно обеспеченных поклонников. Теоретически, она может ради кого-то из них бросить Галкина, чьи доходы сильно упали.

«Да я бы и сам принял Примадонну к себе», — признался политик.

По его словам, уже выстроилась очередь из желающих сойтись с Примадонной. В их число входит и певец Николай Басков.

«А вообще, там в шоу-бизнесе целая очередь из потенциальных новых мужей Пугачевой! В том числе в нее входит и Басков. Да кто Пугачеву не возьмет?! Это ж какая реклама — с ней жить!» — отметил продюсер.

Разин подчеркнул, что многие немного переживают за Галкина и желают ему «удержаться» рядом с Примадонной. Разин считает, что ей трудно будет найти кого-то получше.

Отметим, что музыкальный критик Сергей Соседов ранее подчеркнул, что считает клоунадой брак шоумена и Примадонны, пишет «Подмосковье сегодня».