Онищенко назвал аморальным вмешательство Меркель в ситуацию с Навальным

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко эмоционально отреагировал на вакханалию, устроенную на Западе вокруг якобы «отравления» блогера Алексея Навального. Парламентария особенно возмутило, что после заявления немецкой клиники «Шарите», что Навальный якобы был отравлен, в ситуацию вмешалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По данным Bloomberg, которое ссылается на двух осведомленных чиновников ФРГ, Меркель якобы «потребовала» от президента России Владимира Путина «всестороннего» расследования инцидента с Навальным. Подобное требование, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, — верх цинизма, а позиция немецкого канцлера — просто аморальна, особенно, если вспомнить историю Германии.

«Вся эта ситуация на грани здравоохранения и политики наталкивает на серьезные размышления, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Посмотрите, с каким трепетом и восхищением наша либеральная пресса муссирует информацию, что Меркель потребовала от России «провести расследование вплоть до мельчайших деталей» в связи с Навальным! Дескать, пациент, о котором сегодня так много разговоров, по версии Меркель, «играет выдающуюся роль на политической арене России».

В связи с этим Геннадий Онищенко сформулировал несколько важных вопросов.

«Первое. Какие правовые основы имеются у господи Меркель что-то от нас требовать? — говорит российский политик. — Потребовать могут международные организации. А, поскольку по версии немецких врачей, речь идет о якобы преднамеренном отравлении, у нас для подобных расследований существует единственный международный правовой механизм. Это Конвенция о биологическом и токсинном оружии от 1972 года. Теоретически она могла бы быть использована, если бы США в свое время не заблокировали принятие международного механизма контроля ее соблюдения».

Поэтому сегодня ни у Германии, ни у других западных стран нет никаких правовых оснований что-то требовать от России в ситуации с Навальным, отмечает собеседник ФАН.

«Кроме того, считаю, что у Меркель нет оснований давать оценки тому, что относится сугубо к нашим внутренним делам: мы сами решаем, кто у нас «выдающийся политик», а кто «не выдающийся». Делать такие заявления, как позволила себе Меркель, просто неэтично», — отметил Онищенко.

Но помимо этики есть еще и мораль. Моральный аспект присутствует как понятие в международных отношениях, о чем канцлер Германии, без сомнения, знает, говорит депутат Госдумы.

«Так вот, с точки зрения морали делать подобные заявления у Меркель тем более нет никакого права, — продолжает Онищенко. — Аморальность высказываний Меркель в первую очередь подчеркивается тем, что она представляет государство, которое на памяти еще живущих поколений преднамеренно, не скрывая, с помощью своих медицинских работников занималось уничтожением огромного количества людей. В том числе используя отравляющие вещества. И делалось это не для решения военных задач. Это было именно уничтожение мирного населения, в том числе с применением отравляющих веществ. А теперь руководство Германии почему-то присваивает себе право поучать нашу страну, хотя в нашей истории ничего подобного не было!»

По словам Геннадия Онищенко, хотя обвинения России уже предъявляются, специалисты клиники «Шарите» до сих пор не представили ни одного заслуживающего доверия доказательства якобы преднамеренного отравления Навального.

«В этой пресловутой «Шарите» не дали ни одного конкретного профессионального заключения, которое могло бы стать предметом профессионального анализа, — напоминает Онищенко. — В отличие от немецких медиков, омские врачи, которые двое суток спасали нашего гражданина, когда ситуация грозила летальным исходом, ведут себя очень корректно. Считаю, что и немецким врачам нужно решать подобные вопросы не через прессу. Если у немецких медиков есть какие-то вопросы или аргументы, пусть встретятся с омскими специалистами и проведут международный консилиум. Мы сразу заявили, что готовы на такой шаг. Но пока с немецкой стороны мы ничего, кроме общих рассуждений, не услышали».

По словам Онищенко, истерика, намеренно нагнетаемая Западом вокруг Навального, затеяна исключительно для давления на Россию ради введения новых санкций против нашей страны. В связи с этим депутат ГД напомнил о решении Минюста США наложить очередные санкции на несколько российских исследовательских институтов, работающих в том числе над созданием вакцины от COVID-19. Все это, по мнению Онищенко, проявления недобросовестной конкуренции со стороны США.

При этом, напомнил собеседник ФАН, Соединенные Штаты, в отличие от России, не уничтожили свои запасы химического оружия. Одновременно американцы продолжают разработки биологического и токсинного оружия, используя в том числе сеть военных лабораторий, размещенных у российских границ на территории бывшего СССР, говорит депутат.

«Эти лаборатории, как я неоднократно говорил, находятся в Казахстане, в Грузии, на Украине, — напоминает Онищенко. — А сейчас они намерены повторить историю с якобы отравленными [перебежчиком Сереем и его дочерью] Скрипалями, о судьбе которых мы уже давно ничего не слышали, чтобы в очередной раз попытаться надавить на Россию! Так и хочется спросить у Запада: «А судьи кто»?! Почему Германия, США, другие западные страны позволяют себе выступать в отношении России в роли судей? Кто им дал такое право?!» — возмущен Геннадий Онищенко.

В связи с этим парламентарий предлагает Западу не нагнетать антироссийскую истерику, а вернуться к совершенствованию Конвенции о химическом и токсинном оружии, выработав легитимный механизм контроля ее выполнения.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, блогера сняли с самолета во время перелета из Томска в Москву. Омские врачи сумели стабилизировать состояние Навального, позже по желанию родственников находящийся в коме блогер был перевезен в Германию. Этому не помешало, что против Навального в России возбуждено уголовное дело и у него не отбыт условный срок за совершенные ранее преступления. Позже руководство клиники «Шарите» распространило заявление, что Навальный якобы был отравлен, однако никаких доказательств этого предъявлено не было. После этого никаких официальных заявлений из немецкой клиники не поступало.