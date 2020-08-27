Таролог объяснила, что происходит в жизни Корчевникова

Москва, 27 августа. Психолог и таролог Марианна Абравитова рассказала о том, что происходит с известным телеведущим Борисом Корчевниковым. Согласно сообщениями СМИ, у звезды опять начались серьезные проблемы со здоровьем.

По последним данным, журналист начал стремительно терять слух. Многие связывают этот процесс с перенесенной Корчевниковым операции на мозгу, в ходе которой была удалена опухоль. Специалисты также предполагают, что телеведущий мог столкнуться с рецидивом.

На сложившуюся ситуацию обратила внимание и таролог Абравитова, постаравшаяся разобраться в настоящем и будущем знаменитости. По словам специалиста, на данный момент Корчевников проходит через достаточно сложный этап, связанный с преодолением многочисленных трудностей. Также женщина отметила, что удержаться на плаву журналисту помогает его работа.

«Он использует ее как терапию, потому что уходя в нее, ему так гораздо проще и легче справляться со своей болезнью», — заметила таролог.

Однако это не значит, что, упорно трудясь, артист сможет полностью побороть недуг. Как заметила гадалка, болезнь не отпускает Корчевникова и в дальнейшем ему еще придется ложиться в больницу.

Стоит сказать, что сам актер еще ничего не говорил о новых проблемах со здоровьем, а приближенные к нему люди и вовсе говорят о том, что все это слухи. Об этом ранее сообщил концертный директор телеведущего Табриз Шахиди.