Андрейченко рассказала, что выжила после двух клинических смертей

Москва, 27 августа. Российская и советская актриса Наталья Андрейченко несколько раз была очень близка к смерти. Об этом она сообщила, убеждая поклонников отказаться от мясной пищи.

Несмотря на успех фильма «Мери Поппинс, до свидания» и достаточно широкую известность Андрейченко решила уйти из шоу-бизнеса. Знаменитость приобрела дом в Мексике, она живет там и примеряет образ бизнес-леди. Также выяснилось, что кинозвезда является убежденной вегетарианкой. В одном из интервью знаменитая «няня» попыталась «перевоспитать» в вегетарианцев своих фанатов, аргументируя это тем, что поедание мяса еда не привело ее к смерти.

Андрейченко заявила, что не советует есть мясо. Все дело в том, что, согласно ее убеждениям, изначально люди были травоядными. Об этом якобы говорится даже в Библии. Однако со временем люди начали считать себя всеядными и пристрастились к мясу.

Мясная пища опасна для организма, потому что долго переваривается и начинает «гнить» в пищеварительном тракте. Ученые с мнением артистки согласны – и животные, и растительные белки действительно проходят в желудке процесс разложения, но ничего плохого в этом нет. Это совершенно естественный процесс.

Если же человек отказывается от мяса, по словам Андрейченко, то не лишается каких-либо питательных веществ. Напротив, отказ от животной пищи якобы позволяет лучше все переваривать, а также делает жизнь лучше.

«Отсюда и плохое настроение, и тяжесть, и болезни. Как человек, переживший две клинические смерти, я знаю, о чем говорю», – заявила знаменитость.

Однако на данный момент неизвестно, сталкивалась с клинической смертью Андрейченко до или после того, как увлеклась вегетарианством. Но, как сообщалось ранее, отвращение к мясу может быть одним из симптомов приближающегося рака.