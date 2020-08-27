Адвокат раскрыл детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами

Эйлат, 27 августа. Дело об изнасиловании 16-летней школьницы в израильском городе Эйлат принимает скандальный оборот. Жертва сексуального насилия со стороны сразу 30 мужчин сама в этом виновата, считает один из адвокатов.

Напомним, что потерпевшая обратилась в полицию 14 августа. Она рассказала, что в ночь на 13 августа стала жертвой группового изнасилования в собственном гостиничном номере.

Администрация отеля сначала опровергала подобный факт, но записи камер наблюдения показали, что возле номера потерпевшей была настоящая очередь из представителей мужского пола.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что школьница приехала в отель «Красное море» вместе с подругой. Там они встретили знакомых парней и стали распивать спиртное. От алкоголя потерпевшей стало плохо и она пошла в свой номер. Приятели пошли за ней. Они воспользовались беспомощным состоянием жертвы и совершили насилие.

Школьница считает, что злоумышленников было 30. Стражи порядка задержали сначала троих, потом десятерых. Теперь в числе подозреваемых 20 человек.

Адвокат одного из фигурантов дела обратила внимание, что девушка не сразу пошла в полицию. Школьница, по мнению юриста, сама предложила парням интимную близость. Адвокат также отметила, что подруга потерпевшей почему-то не позвала на помощь, а снимала происходящее на мобильный телефон. По мнению защитника, в полицию школьница пошла только после того, как узнала, что ролик с ее участием опубликован в Интернете.

Друг семьи потерпевший охарактеризовал ее как отличницу и хорошую девушку. Он констатировал, что злоумышленники воспользовались ее состоянием.