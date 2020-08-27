В Сети появился трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

Москва, 27 августа. В Сети появился трейлер фильма режиссера Алексея Учителя «Цой», посвященный лидеру группы «Кино». Видео опубликовано на YouTube-канале SonyPicturesRU.

В описании к промо-ролику говорится о Павле Шелесте, в автобус которого врезалась машина, где находился Виктор Цой.

«Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока — Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя», — гласит текст сообщения.

Учитель ранее пояснил, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. Существует множество версий произошедшего, наиболее достоверная — уставший музыкант уснул за рулем. Анализ крови показал, что он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой ранее рассказала о новых деталях трагедии. Женщина назвала себя Парслой и заявила, что видела, как мимо ее дома на огромной скорости пронесся автомобиль музыканта. После этого «Москвич» резко выскочил на встречную полосу и столкнулся с автобусом.