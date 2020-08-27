Шерин рассказал, кто препятствует информационной безопасности России

Санкт-Петербург, 27 августа. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что обеспечению информационной безопасности Российской Федерации препятствуют российская финансовая и политическая элита, которая имеет заграничные активы и не заинтересована в более интенсивном отстаивании страной своих интересов на международном уровне.

«Наша страна обладает информационной безопасностью, и наши граждане это знают. А что касается вопроса о том, почему в нашем медиапространстве так вольготно себя чувствуют западные СМИ и социальные медиа, то это потому, что они знают, что со стороны нашей элиты не будет никакой жесткой реакции. Потому что в отличие от американских политических и бизнес элит, российские элиты связывают свое будущее с теми странами, которые управляют технологиями в этой сфере», — заявил Александр Шерин в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Политическая деменция в США. Почему в президенты идут одни старики?».

По мнению депутата, чтобы Россия начала вводить ответные санкции на западные медиа, которые закрывают аккаунты отечественных СМИ, патриотичных политиков и общественных деятелей, нашим госслужащим надо быть поотчаяннее.

«Потому что когда Сбербанк боится открывать филиалы в Крыму, ссылаясь на санкции, это говорит о том, что акционеры Сбербанка и Герман Греф не хотят ссорится с Западом. То есть банк, через который проходят львиная доля всех платежей, в том числе выплата зарплат бюджетникам и пенсий, он боится западных санкций», — обращает внимание эксперт.

Депутат уверен, что когда наши компании, доля государства в которых более 50%, перестанут оглядываться на Запад, тогда наша страна будет жестко реагировать на их выпады.