Молодая жена Петросяна показала смелое декольте на отдыхе в Сочи

Москва, 27 августа. Юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова отправились на отдых в Сочи. Жена и помощница юмориста опубликовала в своем Instagram несколько снимков, на которых она запечатлена в купальнике с глубоким декольте.

По прибытию на российский курорт Евгений Петросян и его жена поселились в одном из самых дорогих отелей. Позднее Брухунова опубликовала снимки из номера.

Денег на роскошь звездная пара совершенно не жалеет, поэтому Петросян и его супруга ужинали в одном из наиболее дорогих ресторанов, где Брухунова отметила «мегакрасавчика» шеф-повара. Также она опубликовала фотографию с выходящей на морскую гладь веранды.

В комментариях многие фанаты порадовались за поехавших в конце лета на отдых знаменитостей. Некоторые порекомендовали жене Петросяна посетить другие интересные места, но нашлись также и подписчики, задававшие Брухуновой неудобные вопросы. У спутницы шоумена спросили, почему она не выкладывает совместные фотографии с Петросяном.

«Я не считаю правильным выкладывать личную жизнь на показ. Блог — это не семейный фотоальбом», — объяснила свою позицию знаменитость.

Также Брухунова выложила весьма откровенный снимок, на котором нельзя не заметить глубокое декольте. Судя по всему, супруга Петросяна собиралась продемонстрировать свой весьма утонченный пляжный наряд.

Стоит отметить, что многим подписчикам Брухуновой приходится по вкусу ее чувство стиля. Как сообщалось ранее, стилист оценил пижамный костюм молодой жены Петросяна.