Эксперты предрекли США гражданскую войну после выборов президента

Соединенные Штаты тщательно копируют неудачный опыт СССР. Американцы начали с общественного осуждения критиков феминизма, ЛГБТ и тех, кто ценит все жизни, а не только черные. В США забыли о существовании свободы слова и включили настоящую цензуру. При этом у руля страны снова встанут одни старики. Дональду Трампу 74 года, а его главному оппоненту Джо Байдену уже 77.

С какими трудностями столкнется президент США из-за преклонного возраста? Ждет ли американское общество новый раскол после выборов президента? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

«Байдену пора отдохнуть»

Как отметил геронтолог Валерий Новоселов, по Байдену заметно, что у него есть нарушение кратковременной памяти. Байден может стать первым президентом, у которого есть болезнь Альцгеймера.

«Интеллект и память с возрастом ухудшаются. Несомненно, теряется возможность воспроизводить информацию. Ему нужна будет помощь специалистов. Байдену пора отдыхать. Можно сказать, что он сеньор, вошел в процесс старости», — пояснил Новоселов.

Говоря о Трампе, Новоселов обратил внимание, что вывод можно сделать по мелким движениям и моторике. Трамп входит в старость, он ничем не отличается от других.

«Люди, которые обладают деньгами, миллиардеры в США живут в среднем 67 лет. Возраст будет расти, мир будет стареть. <…> Проблемы старости обсуждают многие философы. Первый признак — смена чувства юмора. Нельзя представить подобное поведение у официальных лиц. Байдену пора отдохнуть», — добавил Новоселов.

«США стали страной идиотов»

Как считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, США стали страной идиотов. Крупные скандалы с Бушем-младшим, смешные занятия Барака Обамы в спортзале. Кризис жанра, непрофессиональная дилетантская команда.

«США делают огромные ошибки на мировой арене. Появление геронтофилов показывает это. Кто сейчас из молодого поколения хотя бы намеком может стать президентом? А кто в конгрессе? Америка преклонила колени перед несуществующими идолами и не может встать. <…> И Трамп, и Байден официально заявили, что не признают итоги выборов. Это будет беспрецедентно. Дальше будет гражданская война», — пояснил Ордуханян.

По его словам, американские политики жертвуют интересами страны ради своих личных амбиций.

«В этой ситуации Трамп для нас предпочтительнее, у него есть харизма и симпатия к нашему президенту. Байден представляет интересы мирового правительства, на него вложены миллионы. Он будет защищать доллар. Трамп осознает, что оплетенные меры позволят США меньше зависеть от Китая и Европы. Байден — марионетка, который будет до конца выполнять свою функцию. Долг будет ложится на плечи всего мира, он будет лоббировать долларовые интересы», — добавил Ордуханян.

По мнению эксперта, России нужно активизировать информационную политику. Необходимо доказать несостоятельность США всему миру.

«Трамп снова победит»

Депутат Государственной думы Александр Шерин считает, что на выборах президента Соединенных Штатов снова победит Дональд Трампа. При этом, уверен депутат, Байден знает, что проиграет.