Сатановский предупредил о приближении ядерной войны

Москва, 27 августа. Российский политолог и экономист Евгений Сатановский пришел к выводу, что ситуация в Белоруссии способна подтолкнуть Россию и Запад к началу ядерной войны. Дело в том, что «заокеанские партнеры» стремятся создать новый плацдарм против РФ.

Как заметил эксперт, массовые протесты на территории соседней страны были спровоцированы Западом, который стремится сместить Александра Лукашенко с поста главы государства. В теории Белоруссия должна была пойти по пути Украины, где в 2014 году уже произошел государственный переворот. С тех пор официальный Киев угрожает Москве террористическими актами, а в самой стране сформировались заметные антироссийские настроения.

Сатановский заметил, что Лукашенко также несет ответственность за происходящее. Президент долгое время пытался «заигрывать» с Западом и тянул с интеграций с РФ в рамках Союзного государства. Если бы политик был верен своему слову и Минск шел навстречу Москве, то Белоруссия не столкнулась бы с текущими проблемами, передает «Экономика сегодня».

По мнению политолога, в обозримом будущем вскроются планы Запада по окружению России плеядой недружественных государств, и это поставит под сомнение все мирные договоры между странами. Кроме того, Сатановский предупредил, что мир еще на шаг приблизится к ядерной войне.

«Господа американцы и европейцы, вы что, смеетесь? Что теперь надо? Париж брать, Берлин брать, американцев вышибать из Европы?» – задал риторический вопрос Сатановский.

Ранее эксперт заметил, что Россия не позволит вывести Минск из зоны своего влияния из-за размещенных на территории страны объектов. Дело в том, что от них в значительной степени зависит обороноспособность нашей страны.