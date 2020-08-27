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Украине отказали в «нормандской встрече» из-за неспособности держать слово

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Украине отказали в «нормандской встрече» из-за неспособности держать слово Украинские власти потерпели очередное фиаско в игре «мы являемся полноценными участниками «нормандского формата». Вопреки заявлениям первых лиц страны, назначенная на 28 августа «нормандская встреча» на уровне советников отменена. Когда и где она теперь состоится и состоится ли вообще, не знает никто. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Команда Владимира Зеленского попала в очередную глупую ситуацию. В последние дни сам украинский лидер, глава МИД Дмитрий Кулеба и глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявляли, что 28 августа состоится встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав государств. А в конце сентября, по их словам, пройдет и «нормандский саммит» с участием президентов РФ, Украины, Франции и канцлера ФРГ. Увы, буквально за три дня до назначенной даты стало известно (причем из российских источников), что желанной для Киева встречи не будет. А значит, и о сентябрьском саммите лидеров четверки можно не мечтать. Причины срыва встречи очевидны: Украина не выполнила полностью свои обязательства перед партнерами, которые взяла на себя на парижском саммите в декабре 2019 года. Напомним, их было всего пять. Первое — это полное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе. Второе — обмен пленными по принципу «всех на всех». Третье — договоренность о трех новых участках разведения войск. Четвертое — согласовать в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске и «нормандском формате» все аспекты особого статуса Донбасса. Наконец, пятое — включить в украинское законодательство согласованный вариант «формулы Штайнмайера», по которой особый статус начинает действовать сразу после выборов в Донбассе.

По мнению экспертов, из пяти пунктов выполненными Украиной на сегодня можно считать лишь первые два. Перемирие в Донбассе длится с 27 июля, то есть уже месяц. А масштабный обмен заключенными между Киевом и Донбассом провели еще в начале года. При этом в сентябре-октябре готовится еще один большой обмен. По словам киевских властей, в процессе исполнения находится и третий пункт парижского коммюнике — на днях в рамках ТКГ в Минске стороны договорились о четырех новых участках разведения сил от линии соприкосновения.

Украине отказали в «нормандской встрече» из-за неспособности держать слово

Но два последних, ключевых политических пункта не исполнены Киевом от слова «совсем». Россия на протяжении всего лета педалировала исполнение Украиной именно этих двух пунктов, и в этом Москву поддерживали европейцы. От Киева требовали пошагово показать, как он намерен сделать закон «Об особом статусе Донбасса» постоянно действующим, а также представить проект изменений в конституцию, где бы упоминался такой статус. Украина в свою очередь ничего предоставлять не желала. Более того, в команде Зеленского неоднократно отвергали саму идею внесения особого статуса Донбасса в основной закон.

После отмены «нормандской встречи» на Банковой отчаянно пытались сохранить лицо. Там заявили, что встреча 28 августа отменена «из-за неожиданной командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна». Менее корректно поступили члены украинской делегации в минской ТКГ Сергей Гармаш и Денис Казанский. Они обвинили в срыве встречи Россию, напомнив, во-первых, что куратор донбасского урегулирования от РФ Дмитрий Козак еще в июле написал открытое письмо в Берлин и Париж, отказавшись участвовать в «бессмысленных встречах советников». Во-вторых, украинские власти не хотят исполнять еще одно требование Москвы — исправить постановление Рады «О местных выборах». Там написано, что в Донбассе их могут провести лишь после передачи Киеву контроля над границей, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Теперь в Киеве говорят, что встреча на уровне советников пройдет до 10 сентября, — по крайней мере, так пообещал глава ОП Андрей Ермак. А президент Зеленский и вовсе сообщил, что, мол, если осенью пройдет второй «нормандский саммит» лидеров, то война на востоке точно будет закончена до конца года.

Украине отказали в «нормандской встрече» из-за неспособности держать слово

Однако украинские эксперты и политологи не верят этим утверждениям. Так, глава информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков уверен, что, когда Зеленский заявляет о «скором окончании войны в Донбассе», он не совсем понимает, о чем говорит.

«Заявление президента Украины, что вторая встреча лидеров «нормандской четверки» может привести к окончанию войны в Донбассе, — это риторика, которая не имеет отношения к реальности. Похоже, президент не видит путей, которые на деле могут привести к установлению мира и реинтеграции Донбасса», — отметил он.

Аналитик напомнил, что пока никто не отменял существующий подход к урегулированию конфликта. Он состоит в установлении мира в Донбассе, затем — в политическом урегулировании по букве Минских соглашений и, наконец, в реинтеграции Донбасса в состав Украины.

«К сожалению, слова Зеленского — это безответственная риторика, которая только вредит ситуации. Думаю, такие посылы делаются сознательно, чтобы поддерживать градус общественного внимания к этой теме, — добавил политолог. — Наши власти делают хорошую мину при плохой игре. Ведь очередная встреча в «нормандском формате» пока даже не планируется нашими партнерами. Все ждут, когда Украина начнет выполнять даже не столько Минские соглашения 2015 года, сколько пункты коммюнике, подписанного 9 декабря прошлого года в Париже».

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, вторая встреча лидеров в «нормандском формате» может состояться после местных выборов, назначенных на 25 октября.

Украине отказали в «нормандской встрече» из-за неспособности держать слово

«Следующая встреча глав «нормандской четверки» очень нужна украинской власти, потому что грядут местные выборы. Вопрос мира в Донбассе — один из ключевых социальных запросов на Украине. Если на этом направлении не будет хоть каких-то успехов, то результат правящей парии на местных выборах будет очень низким, — указывает он. — Судя по тому, как сегодня ведутся переговоры в ТКГ, стороны далеки от политического компромисса. Глядя на то, как реагируют на ход переговоров по урегулированию конфликта в России и Донбассе, до финального, мирного завершения процесса еще очень далеко».

Эксперт считает, что заявление Зеленского о «скором окончании войны в Донбассе после второго «нормандского саммита» всего лишь неуклюжая политическая риторика.

«Она не подкреплена реальным продвижением процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Если Украина пойдет на компромиссы, то встреча в «нормандском формате» состоится после местных выборов. До выборов на Украине она может состояться, только если наша страна пойдет на серьезный компромисс, — подчеркивает Бортник. — В России видят, что сам процесс переговоров по Донбассу власти Украины пытаются выдать за результат. Но в Кремле дарить такие «подарки Зеленскому» без реальных политических уступок не намерены. На мой взгляд, сейчас военный конфликт в Донбассе просто замораживается. И шансов на реинтеграцию региона у Киева ощутимо меньше, чем еще год назад».

Украине отказали в «нормандской встрече» из-за неспособности держать слово

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» не состоится 28 августа из-за того, что «кто-то из участников переговоров искусственно затягивает процесс», заявил глава Украинского института политики Николай Волгов.

«Возможно, срыв встречи 28 августа — это такая уловка: по максимуму затянуть процесс, дождаться результатов президентских выборов в США. И тогда уже, с учетом пожеланий новой власти в Вашингтоне, продолжить урегулирование в Донбассе. Возможная смена администрации в Белом доме может кардинально повлиять на судьбу «нормандской четверки». При [бывшем вице-президенте Америки Джо] Байдене США могут решить, что «нормандский формат» себя исчерпал, и он либо получит второе дыхание, либо будет вовсе переформатирован. Поэтому в Киеве могут применить уловки, затягивание процесса, чтобы максимально отложить «нормандский саммит». Отсюда, кстати, и разговоры о том, что площадка ТКГ в Минске из-за внутренних проблем Белоруссии себя дискредитирует», — указал эксперт.

Украине отказали в «нормандской встрече» из-за неспособности держать слово

Он уверен, что если встреча советников глав «нормандской четверки» в будущем все-таки состоится, то она окажет серьезное влияние на дальнейшие переговоры.

«Эта встреча должна быть не для того, чтобы за чашкой чая обсудить «текущий момент». На таких встречах уже на 99,9% решается тот круг вопросов, которые будут поднимать лидеры государств. А если нет подготовительной встречи советников, то и сам саммит лидеров переносится на неопределенный срок. Скорее всего, из-за серьезных разногласий по ключевым позициям. В этом случае незачем встречаться и не о чем договариваться», — резюмировал политолог.

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