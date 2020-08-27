Украине отказали в «нормандской встрече» из-за неспособности держать слово

Украинские власти потерпели очередное фиаско в игре «мы являемся полноценными участниками «нормандского формата». Вопреки заявлениям первых лиц страны, назначенная на 28 августа «нормандская встреча» на уровне советников отменена. Когда и где она теперь состоится и состоится ли вообще, не знает никто. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Команда Владимира Зеленского попала в очередную глупую ситуацию. В последние дни сам украинский лидер, глава МИД Дмитрий Кулеба и глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявляли, что 28 августа состоится встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав государств. А в конце сентября, по их словам, пройдет и «нормандский саммит» с участием президентов РФ, Украины, Франции и канцлера ФРГ. Увы, буквально за три дня до назначенной даты стало известно (причем из российских источников), что желанной для Киева встречи не будет. А значит, и о сентябрьском саммите лидеров четверки можно не мечтать. Причины срыва встречи очевидны: Украина не выполнила полностью свои обязательства перед партнерами, которые взяла на себя на парижском саммите в декабре 2019 года. Напомним, их было всего пять. Первое — это полное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе. Второе — обмен пленными по принципу «всех на всех». Третье — договоренность о трех новых участках разведения войск. Четвертое — согласовать в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске и «нормандском формате» все аспекты особого статуса Донбасса. Наконец, пятое — включить в украинское законодательство согласованный вариант «формулы Штайнмайера», по которой особый статус начинает действовать сразу после выборов в Донбассе.

По мнению экспертов, из пяти пунктов выполненными Украиной на сегодня можно считать лишь первые два. Перемирие в Донбассе длится с 27 июля, то есть уже месяц. А масштабный обмен заключенными между Киевом и Донбассом провели еще в начале года. При этом в сентябре-октябре готовится еще один большой обмен. По словам киевских властей, в процессе исполнения находится и третий пункт парижского коммюнике — на днях в рамках ТКГ в Минске стороны договорились о четырех новых участках разведения сил от линии соприкосновения.

Но два последних, ключевых политических пункта не исполнены Киевом от слова «совсем». Россия на протяжении всего лета педалировала исполнение Украиной именно этих двух пунктов, и в этом Москву поддерживали европейцы. От Киева требовали пошагово показать, как он намерен сделать закон «Об особом статусе Донбасса» постоянно действующим, а также представить проект изменений в конституцию, где бы упоминался такой статус. Украина в свою очередь ничего предоставлять не желала. Более того, в команде Зеленского неоднократно отвергали саму идею внесения особого статуса Донбасса в основной закон.

После отмены «нормандской встречи» на Банковой отчаянно пытались сохранить лицо. Там заявили, что встреча 28 августа отменена «из-за неожиданной командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна». Менее корректно поступили члены украинской делегации в минской ТКГ Сергей Гармаш и Денис Казанский. Они обвинили в срыве встречи Россию, напомнив, во-первых, что куратор донбасского урегулирования от РФ Дмитрий Козак еще в июле написал открытое письмо в Берлин и Париж, отказавшись участвовать в «бессмысленных встречах советников». Во-вторых, украинские власти не хотят исполнять еще одно требование Москвы — исправить постановление Рады «О местных выборах». Там написано, что в Донбассе их могут провести лишь после передачи Киеву контроля над границей, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Теперь в Киеве говорят, что встреча на уровне советников пройдет до 10 сентября, — по крайней мере, так пообещал глава ОП Андрей Ермак. А президент Зеленский и вовсе сообщил, что, мол, если осенью пройдет второй «нормандский саммит» лидеров, то война на востоке точно будет закончена до конца года.

Однако украинские эксперты и политологи не верят этим утверждениям. Так, глава информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков уверен, что, когда Зеленский заявляет о «скором окончании войны в Донбассе», он не совсем понимает, о чем говорит.

«Заявление президента Украины, что вторая встреча лидеров «нормандской четверки» может привести к окончанию войны в Донбассе, — это риторика, которая не имеет отношения к реальности. Похоже, президент не видит путей, которые на деле могут привести к установлению мира и реинтеграции Донбасса», — отметил он.

Аналитик напомнил, что пока никто не отменял существующий подход к урегулированию конфликта. Он состоит в установлении мира в Донбассе, затем — в политическом урегулировании по букве Минских соглашений и, наконец, в реинтеграции Донбасса в состав Украины.

«К сожалению, слова Зеленского — это безответственная риторика, которая только вредит ситуации. Думаю, такие посылы делаются сознательно, чтобы поддерживать градус общественного внимания к этой теме, — добавил политолог. — Наши власти делают хорошую мину при плохой игре. Ведь очередная встреча в «нормандском формате» пока даже не планируется нашими партнерами. Все ждут, когда Украина начнет выполнять даже не столько Минские соглашения 2015 года, сколько пункты коммюнике, подписанного 9 декабря прошлого года в Париже».

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, вторая встреча лидеров в «нормандском формате» может состояться после местных выборов, назначенных на 25 октября.

«Следующая встреча глав «нормандской четверки» очень нужна украинской власти, потому что грядут местные выборы. Вопрос мира в Донбассе — один из ключевых социальных запросов на Украине. Если на этом направлении не будет хоть каких-то успехов, то результат правящей парии на местных выборах будет очень низким, — указывает он. — Судя по тому, как сегодня ведутся переговоры в ТКГ, стороны далеки от политического компромисса. Глядя на то, как реагируют на ход переговоров по урегулированию конфликта в России и Донбассе, до финального, мирного завершения процесса еще очень далеко».

Эксперт считает, что заявление Зеленского о «скором окончании войны в Донбассе после второго «нормандского саммита» всего лишь неуклюжая политическая риторика.

«Она не подкреплена реальным продвижением процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Если Украина пойдет на компромиссы, то встреча в «нормандском формате» состоится после местных выборов. До выборов на Украине она может состояться, только если наша страна пойдет на серьезный компромисс, — подчеркивает Бортник. — В России видят, что сам процесс переговоров по Донбассу власти Украины пытаются выдать за результат. Но в Кремле дарить такие «подарки Зеленскому» без реальных политических уступок не намерены. На мой взгляд, сейчас военный конфликт в Донбассе просто замораживается. И шансов на реинтеграцию региона у Киева ощутимо меньше, чем еще год назад».

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» не состоится 28 августа из-за того, что «кто-то из участников переговоров искусственно затягивает процесс», заявил глава Украинского института политики Николай Волгов.

«Возможно, срыв встречи 28 августа — это такая уловка: по максимуму затянуть процесс, дождаться результатов президентских выборов в США. И тогда уже, с учетом пожеланий новой власти в Вашингтоне, продолжить урегулирование в Донбассе. Возможная смена администрации в Белом доме может кардинально повлиять на судьбу «нормандской четверки». При [бывшем вице-президенте Америки Джо] Байдене США могут решить, что «нормандский формат» себя исчерпал, и он либо получит второе дыхание, либо будет вовсе переформатирован. Поэтому в Киеве могут применить уловки, затягивание процесса, чтобы максимально отложить «нормандский саммит». Отсюда, кстати, и разговоры о том, что площадка ТКГ в Минске из-за внутренних проблем Белоруссии себя дискредитирует», — указал эксперт.

Он уверен, что если встреча советников глав «нормандской четверки» в будущем все-таки состоится, то она окажет серьезное влияние на дальнейшие переговоры.