Опасное горячее озеро обнаружили в кратере вулкана на Гавайях

Москва, 27 августа. Огромное горячее озеро образовалось в кратере вулкана Килауэа на Гавайских островах. Этот водоем считается самым горячим на планете, а его размеры, которое сегодня равняются пяти футбольным полям, продолжают расти. Об этом сообщили в Геологической службе США.

По данным ученых, озеро начало формироваться после извержения вулкана два года назад. В июле минувшего года исследователи обратили внимание на скоплении воды в нижней части кратера, глубина которого достигает 30 метров.

Отмечается, что максимальная температура на поверхности озера составляет около плюс 82 градусов по Цельсию. Пока исследователям удалось точно определить только поверхностную температуру воды. До сих пор неизвестно, насколько горячо озеро на глубине, передает «Ридус».

При попытке погрузиться воду такого озера человек просто ошпарится. По словам ученых, в мире существует лишь несколько подобных водоемов с температурой воды выше плюс 80 градусов. Исследователи пока точно не знают, по какой причине вода в озере нагревается до таких температур.

Некоторые полагают, что это происходит из-за «остаточного тепла», накопленного в вулканическом щебне. Еще одним фактором могут быть расположенные поблизости фумаролы — «вентили», через которые на поверхность вырывается газ с температурой до 150 градусов по Цельсию.

Подчеркивается, что одна из основных причин, по которой специалисты внимательно отслеживает температуру в озере, — это выявление любых изменений, потому что они могут стать предвестниками опасности. Ученые рассказали, что в других известных вулканических озерах изменения температуры предшествовали мощным взрывам.