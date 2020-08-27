Россиянка рассказала о новых ограничениях на отдыхе в Турции

Москва, 27 августа. На курортах в Турции ввели новые ограничения. Путешественникам можно не надеяться на экскурсии, анимационные мероприятия. Все клубы для танцев, ночные дискотеки тоже закрыты, поведала туристка из России Анна Соловьева.

По словам женщины, ограничения связаны со вспышкой COVID-19. Соловьева отметила, что в отелях достаточно строго следят за измерением температуры у постояльцев, дезинфекцией стульев и лежаков, соблюдением социальной дистанции, в том числе и на фуд-кортах. В общественных местах туристов просят надевать маски, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее другая российская туристка, побывавшая в Турции, рассказала об изменениях, произошедших на курортах этой страны из-за пандемии коронавируса.Своими впечатлениями женщина поделилась в беседе с Tverigrad.ru. В первую очередь она обратила внимание на то, что в самолет ей не позволили пронести ручную кладь, только дамскую сумку и ноутбук.

Напомним, международное авиасообщение после пандемии Россия возобновила с 1 августа. Сначала полеты осуществлялись только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Затем в список вошли Новосибирск, Калининград и Казань. Первыми странами, которые восстановили полеты с Россией, стали Турция, Великобритания и Танзания.

По мнению члена организации ученых Российской академии естественных наук (РАЕН) Константина Соколова, россияне, которые отправляются осенью на популярные курорты Турции, должны помнить о серьезных рисках.