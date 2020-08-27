Волкова рассказала подробности избиения бойфрендом-иностранцем

Москва, 27 августа. Исполнительница Юлия Волкова, известная по дуэту «Тату», стала жертвой насилия. Девушка в фильме «Исповедь» на платформе ТНТ-Premier заявила, что ее избил бывший возлюбленный-иностранец. Теперь знаменитость опасается, что экс-ухажер найдет ее.

Страшное событие в жизни певицы произошло на улице. Бойфренд, имя которого она так и не назвала, набросился на нее. Прохожие с трудом смогли его оттащить. Девушка получила тройной перелом челюсти. Все происходило на глазах у детей.

Волкова приняла решение уехать в Стамбул, где медики сделали ей операцию. Обращаться в правоохранительные органы она не стала. По ее мнению, бойфренд любил ее «как маньяк». Волкова констатировала, что отношения с этим человеком можно было охарактеризовать как «больная любовь». Она добавила, что экс-бойфренд по-прежнему охотится за ней.

Стоит отметить, что среди возлюбленных были два иностранца. С первым она уехала в ОАЭ, но в 2010 году пара развелась. Далее, по слухам, у нее были отношения с грузинским авторитетом.

Напомним, что в конце июля Волкова опубликовала фотографию со своим новым возлюбленным, который делает ее счастливой. Правда, лица на кадре не было видно. Девушка поздравила его с днем рождения, но имя раскрывать не стала.