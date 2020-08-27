Психолог назвала сроки адаптации детей к школе после дистанционной учебы

Санкт-Петербург, 27 августа. Сроки адаптации школьников к обычной учебе после режима дистанционного обучения будут зависеть от возраста ребенка. Об этом рассказала психолог Анна Чернышева.

Чернышева заявила, что у детей младшего возраста процесс адаптации будет протекать сложнее. Ученики младших классов будут привыкать к обычному режиму обучения после пандемии в течение нескольких месяцев. Старшеклассникам будет легче, отметила психолог. У них адаптация займет всего пару недель, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Психолог посоветовала родителям позаботиться о расписании своих детей до начала учебного процесса. Нужно внимательно следить за распорядком дня ребенка. Он должен постепенно привыкнуть к ранним подъемам, а также вовремя ложиться спать. Мотивировать ребенка можно собственным примером.

Ранее сообщалось, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, начало учебного года в очной форме запланировано на 1 сентября. Однако процесс обучения в школах будет организован по-новому. Новый режим работы образовательных учреждений предполагает смену расписания.