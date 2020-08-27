Голый Харатьян взбудоражил Instagram своим «орехом»

Москва, 27 августа. Режиссер нового фильма о гардемаринах Светлана Дружинина опубликовала видео с голым Дмитрием Харатьяном. Актер едва успел надеть штаны, но пользователи успели оценить его пятую точку.

«Попа Гардемарина еще орех!»; «Попа Харатьяна — это бомба!; «Харатьян-то хулиган, однако», — написали в комментариях к ролику восторженные фолловеры.

Сама Дружинина со смехом отметила, что Харатьян настолько колоритный, что на съемочной площадке его называют «Гардемарин Гардемаринович Гардемаринов».

Как отмечает Nation News, по сюжету новой части фильма о приключениях гардемаринов офицеры получают новое ответственное задание. Кинокартина должна выйти в прокат одновременно с приквелом первой части — фильмом «1787». Харатьян предстанет в образе Алексея Корсака.

В начале августа Дружинина рассказала, что получает очень много вопросов, о чем будут «Гардемарины-4» и «Гардемарины-5». По словам режиссера, события развернутся в Крыму в 1787 году.

«Несмотря на манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз», — написала она.

Тогда Екатерина поручает своим верным гардемаринам разрубить этот узел заговора.

Дружинина отметила, что сценарий кинокартин основан на исторических документах.