Андрей Марголин: Путин назвал реальные сроки восстановления экономики

В тот момент, когда общая ситуация остается сложной — это касается и различных разговорах о, не дай бог, второй волне коронавируса, и о том, что национальная валюта будет падать, и о том, что с Белоруссией может быть бог знает что — естественно, президент дает свою оценку сложившейся ситуации. Из этого следует, что мы прошли пик эпидемии коронавируса и двигаемся к тому, что российская вакцина от него будет практически первой, и к ней уже проявляют интерес многие страны.

Наша экономика пострадала существенно меньше, чем ожидалось, золото-валютные резервы увеличиваются, инфляция сохраняется на относительно низком уровне. Да, есть история с ослаблением обменного курса рубля, но надо признать, что это очень чувствительно в тот момент, когда основные товары, потребляемые населением, приходятся на импорт. Стратегии импортозамещения вполне реализуемы, поэтому это будет менее существенно, чем три-пять лет назад.

Что касается Белоруссии, то президент тоже обозначил свою позицию — с учетом того, что мы с уважением относимся к нашей братской стране и очень рассчитываем на постепенную стабилизацию ситуации, направленную на углубление нашей экономической интеграции. Любые попытки ослабить экономику ведут к негативным последствиям.

Экономика «упала» из-за карантина, потому что была вынуждена прекратить работать в обычном режиме. Однако если эпидемия коронавируса отступает, то те отрасли сферы услуг, которые понесли наибольшие потери, начинают постепенно восстанавливаться. Это восстановление должно привести к тому, что у людей будут восстанавливаться доходы, а налоговые поступления от тех предприятий, которые вернутся к активной хозяйственной жизни, также будут нести восстановительный рост в этой части.

Кроме всего прочего, будут восстановлены национальные проекты — сейчас с дефицитом финансовых ресурсов они немного сдвинулись по времени, но на уровне идеи они остались и будут реализованы в более поздние сроки. Ресурсов достаточно для того, чтобы двигаться вперед.

В бюджет заложены определенные социальные обязательства перед населением. В тот момент, когда начинается экономический кризис — по прогнозам, в этом году бюджет может недополучить от трех до четырех триллионов рублей — возникают сомнения в том, сможет ли правительство профинансировать все затраты, которые собиралось.

Соответственно, тезис о том, что резервы растут в определенной части, свидетельствует, что именно этот источник и может быть задействован. Кроме всего прочего, для выполнения того, что намечено в бюджете, у России есть и свои возможности по заимствованиям. Дело в том, что государственный долг РФ намного меньше, чем у большинства промышленно развитых стран. В этом смысле мы можем позволить себе заимствование — для того, чтобы профинансировать все то, что мы наметили. То есть мы можем и поберечь резервы в какой-то части, обратившись к займам на рынке.

Золото растет в цене, и золото-валютная оценка резервов растет, это довольно естественный процесс, в период кризисов золото всегда растет в цене. И если у нас его много, то золото-валютные резервы защищены лучше.

Некоторое время назад у нас было больше $100 млрд в американских ценных бумагах. А сейчас мы ушли оттуда и диверсифицировали свои резервы. Это был правильный маневр, с учетом политики, которую ведут США в отношении России.

Нам не безразлично, что происходит в соседних странах, просто мы не идем на большие затраты, как это было во времена СССР. Нужно решать эти проблемы локально и щадяще по отношению к тем странам, в судьбе которых участвует Россия. Поэтому мы не идем на всякие избыточные расходы, нам не нужно вмешиваться во всякие конфликты. Тем не менее, наши интересы должны быть защищены.

У нас в экономике еще есть вопросы, которые мы пытаемся решать. Просто на фоне кризиса некоторые из них обострились, поэтому нужно будет более обоснованно этими проблемами заниматься. Для этого есть определенные резервы, для этого есть предпосылки, но работы впереди очень много.