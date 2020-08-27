Шерин: Запад может свергнуть власть в Белоруссии силовым вмешательством 

Санкт-Петербург, 27 августа. В случае развития в Белоруссии беспорядков по украинскому сценарию и обращения руководства Союзного государства с просьбой о помощи Россия обязана будет применить силу, чтобы остановить грабежи и насилие. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин.

«Российская Федерация является членом ОДКБ и Союзного государства Россия — Белоруссия. Мы должны выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с подписанными договорами. Если что-то будет угрожать целостности Белоруссии или будет какое-то иностранное вмешательство, если страна к нам обратится, мы обязаны будем ее защищать», — пояснил он.

Однако до этого вряд ли дойдет, полагает политик. Он уверен, что у белорусских властей хватит решимости преодолеть политический кризис. В то же время Шерин не исключает возможности захвата власти в Белоруссии силой с помощью засланных извне националистов. Депутат считает интервью президента РФ Владимира Путина предупреждением западным партнерам не провоцировать Россию на ответные действия. Напомним, сегодня российский лидер заявил, что вооруженные силы страны не будут использованы до тех пор, пока экстремисты в Белоруссии не начнут разбой и насилие.

«В Белоруссию могут быть засланы националисты, замаскированные под местные протестующие группы. Могут быть призывы к НАТО. Я уже слышал, как отдельные представители оппозиции у посольства Белоруссии в РФ заявляли, что они хотят, чтобы НАТО их защитила или чтобы ввели ее войска. Однако российское руководство уже не то, что было раньше, в 90-е годы, когда трусливо предало сербов. После 2008 года, когда мы с небольшой задержкой все-таки проявили решительность и принудили Грузию к миру, и после того, как Россия не осталась в стороне в сирийском вопросе, ни у кого не возникает желания проверить нас на прочность и попробовать испытать решимость Российской Федерации», — заявил Шерин.

Для того, чтобы ситуация в Белоруссии не пошла по украинскому сценарию, необходимо проводить упреждающие мероприятия, и интервью Путина является их частью.