Фанаты вынудили Брежневу удалить неприличное видео

Москва, 27 августа. Певица Вера Брежнева часто радует фолловеров фотографиями, на которых демонстрирует свою фигуру и красивые ноги. Недавно она опубликовала в Instagram видео, где шла по морскому берегу в платье, спущенном до талии. Критика людей была настолько мощной, что ей пришлось удалить ролик.

Брежнева шла по пляжу, прикрывая руками грудь. Ролики и видео в таком стиле неоднократно публиковали разные знаменитости. Однако снятое со спины видео Брежневой привело к тому, что ее откровенно начали стыдить.

Люди возмущенно спрашивали, «что это за срам»? Некоторые сочли ролик излишне пошлым. Кто-то поинтересовался, как к такому ролику и внешнему виду звезды отнесся ее муж. Один из пользователей подчеркнул, что если девушка замужем, то ей не надо публично обнажаться.

Не исключено, что помимо поклонников, близкие могли негативно оценить пляжное видео. В итоге Брежнева удалила ролик.

Напомним, что в конце июля певица опубликовала фотографию, сделанную в рамках ее выступления в Киеве. Тогда у нее тоже был весьма смелый наряд. Однако фолловеры обратили внимание на ее внешние данные. По мнению поклонников, она посещает пластического хирурга, потому что слишком хорошо выглядит для своих лет, пишет «Подмосковье сегодня».