Названы подверженные быстрому развитию рака категории людей

Москва, 24 августа. Хирург-онколог Иван Карасев рассказал о том, у какой категории пациентов злокачественные опухоли растут быстрее всего. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Instagram.

Эксперт отметил, что для молодых людей злокачественные новообразования могут представлять большую опасность, чем для пожилых, так как в юном возрасте они растут быстрее. Это связано с хорошим метаболизмом у молодых пациентов.

По его словам, гормоночувствительные опухоли также быстро развиваются у людей, которым еще не исполнилось пятидесяти, потому что у них более насыщенный гормональный фон. Резкие всплески гормонов нередко приводят к появлению рака.

Медик подчеркнул, что особенно этому подвержены беременные молодые женщины. За несколько месяцев у них может развиться рак груди или яичников.

На развитие онкологии, по мнению Карасева, куда меньше влияет наследственность. Вероятность появление рака в таких случаях составляет всего 5-7%.

Эксперт призвал людей чаще наведываться к врачу и сдавать необходимые анализы. Дело в том, что на ранних стадиях рак обнаружить очень сложно и сделать это может только специалист.

Однако некоторые косвенные признаки могут предупредить о появлении злокачественного новообразования. Так, регулярный зуд может являться одним из симптомов онкологического заболевания.