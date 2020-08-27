Нюша ради экологии показала полуголую грудь в Instagram

Москва, 27 августа. Певица Нюша опубликовала провокационное фото с полуобнаженной грудью. Таким снимком она решила проиллюстрировать пост о проблемах экологии. Однако у поклонников это вызвало противоречивые эмоции.

Новый пост с горячим фото Нюша посвятила гринвошингу, или маскировке товаров под «экологичные» ради повышения спроса. В комментариях фолловеры не проявили интерес к этой теме, а полностью сконцентрировались на груди певицы.

Некоторые выразили мнение, что Нюша излишне вульгарная и ведет себе не под стать возрасту. Многие категорично заявили, что артистке больше нечего показать. Были и те, кто с сарказмом заметил, что фото певицы так и «дышит природой».

«Ухххх, развратница», «Экологичное фото, Нюша) Жарко пахнуло природой)», «Сиськи вошли в чат», «Прикройся, пантэра!», «Четвертый десяток тете уже, а она все из себя девочку строит», — бушевали комментаторы.

Напомним, в начале августа подписчики Нюши набросились на нее из-за фото, которым она проиллюстрировала свой пост о повышении уровня мирового океана. На снимке певицы обнажила ягодицы.