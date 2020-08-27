Билан нагрубил фанатам в прямом эфире из больничной палаты

Москва, 27 августа. Российский исполнитель Дима Билан, который находится в больнице с пневмонией, рассказал о закулисье звездной жизни в своем профиле в соцсети Instagram.

Популярный певец вышел в прямой эфир со своими многочисленными фанатами. Он пожаловался, что некоторые поклонники не обратили внимания на его самочувствие на сцене. Разговор кумира со своими слушателями выдался немного грубоватым.

Дима Билан отметил, что у него диагностировали пневмонию, и сейчас он находится в больнице. Однако когда он почувствовал недомогание, то все равно продолжал давать концерты и радовать зрителя.

«Для тех, кто абсолютно тупой: очень много остается за кулисами. Никто не знает о моей жизни ничего вообще», — сказал возмущенный Билан.

Как добавил певец, не так легко в жизни ему все дается, как думают некоторые поклонники и хейтеры. Отметим, поводом для жесткого разговора с фанатами стал негативный комментарий одного из подписчиков Билана.