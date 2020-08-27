Премьер Украины пообещал защитить граждан Белоруссии

Киев, 27 августа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Киева защитить граждан Белоруссии, которые подвергаются давлению или преследованию на родине.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследование и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее на Украине», — написал премьер в своем канале в Telegram-канале.

Он также добавил, что «преследуемые белорусы» могут прибыть в любой пункт пропуска на границе и уведомить об этом украинских пограничников.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии