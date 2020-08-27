Вассерман объяснил желание спонсоров ликвидировать Навального

Москва, 27 августа. Блогер Алексей Навальный, который занемог 20 августа, стал очень популярным на Западе благодаря придуманной версии об «отравлении». Публицист Анатолий Вассерман считает, что его гибель была бы выгодна только его же соратникам. Да и никто ничего не подсыпал и не подливал ему.

Примечательно, что если Навальный и отравился, то, по мнению публициста, только из-за самогона и низкокачественных наркотических веществ, которые он употреблял в ночном клубе, пишет «НьюИнформ».

Напомним, что ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которому блогер теперь должен деньги, констатировал, что в устранении Навального могут быть заинтересованы его соратники и спонсоры. Они стали очень сомневаться в дальнейших возможностях блогера.

Вот и Вассерман высказал мнение, что Навальный исчерпал свой «ресурс» в России. Никаких успехов у блогера нет.

«Стоит еще сказать, что у блогера ничего не получается в своей деятельности. Российский народ давно уже распробовал, кто ему желает зла, а кто добра. Навальный же действует по заказу крупных деятелей, заинтересованных в разграблении людей и страны. Он не один такой», — прокомментировал публицист ситуацию с блогером.

В деле Навального Вассерман прослеживает параллель с политиком Борисом Немцовым, которого спонсоры выбрали в качестве «сакральной жертвы». Вот и с блогером так. Учитывая, что от живого Навального нет пользы, то таких людей уничтожают, чтобы потом громко обвинить власти в гибели «борца за свободу». По факту, на его несанкционированные митинги только и ходят соратники да школьники. Мода на этого деятеля прошла.

Плохо себя почувствовать блогер мог по собственной вине. Не стоило употреблять наркотики и самогон плохого качества в ночном клубе, который пользуется популярностью среди приезжих. Нормальные люди, как правило, туда не заходят, добавил Вассерман.