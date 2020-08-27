Врачи назвали неожиданные причины появления головной боли

Москва, 27 августа. Употребление переработанного красного мяса и алкоголя может спровоцировать появление головной боли. О неожиданных причинах болевых ощущений в эфире телеканала «Россия-1» рассказали врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов.

По словам медиков, в красном вине содержится большое количество танинов, которые при определенных обстоятельства могут спровоцировать появление головной боли. Кроме того, этанол расширяет сосуды. Так, у гипертоников он может дополнительно снижать давление, а у гипертоников на время понижать его, однако впоследствии резко повышать.

Болевые ощущения также могут появиться после употребления колбас и сосисок. В этих изделиях содержатся нитраты, которые в организме превращаются в нитриты и приводят к расширению сосудов.

Причиной головной боли также может быть недостаток сна или его низкое качество. Медики отметили, что лимфатическая система мозга нормально функционирует лишь ночью. Если она плохо «очищает» организм от токсических веществ, то болезненные ощущения начинают беспокоить человека с момента пробуждения.

Стоит обратить внимание и на нарушение привычного режима питания. Специалисты пояснили, если человек привык к частым приемам пищи, но пропускает один из них, то уровень глюкозы в крови резко меняется. Это тоже чревато появлением головной боли.

Ранее врач-нефролог Людмила Артюхина рассказала, что люди стали чаще страдать от болезни почек. Специалист обратила внимание, что россияне стали больше употреблять соль, которая наносит существенный ущерб этому органу.