Геронтолог Новоселов: Байден может стать первым президентом США с деменцией

Санкт-Петербург, 27 августа. Врач-гериатр и геронтолог Валерий Новоселов уверен, что, невзирая на материальные возможности и прогресс современной медицины, в том числе в области продолжения жизни человека, кандидату в президенты США от партии демократов Джо Байдену все-таки не стоит баллотироваться на этот ответственный пост.

«По Байдену заметно, что у него есть краткое нарушение памяти, но, чтобы точно сказать, страдает ли он деменцией, надо провести его тестирование — нужно собрать консилиум психиатров, полиневрологов и т.д. И поскольку ему 78 лет — это календарный возраст старости, то американцы, наверное, скоро к этому придут. Возможно, Байден, как считают многие мои коллеги, станет первым президентом, у которого есть болезнь Альцгеймера. Мы не видим медицинской документации, но это очень вероятно», — заявил председатель секции геронтологии московского общества испытания природы при МГУ Валерий Новоселов в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Политическая деменция в США. Почему в президенты идут одни старики?».

По словам эксперта, интеллект и память с возрастом ухудшаются в силу того, что каждые 10 лет человек теряет 3% нейронов мозга.

«Теряется возможность не только запоминать, но и воспроизводить эту информацию. На основании этого принимаются решения, и поскольку США держава мирового уровня, то от поведения ее лидера многое зависит», — подчеркнул Валерий Новоселов.

А ведет себя Джо Байден, по мнению врача-гериатра, уже неадекватно, о чем свидетельствует асоциальное поведение кандидата в президенты США на публике. К примеру, его нескрываемый флирт с девочками в публичных местах.