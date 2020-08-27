Гости «Армии-2020» в Екатеринбурге сыграют в страйкбол и сдадут нормы ГТО

На екатеринбургской площадке военно-технического форума «Армия-2020» посетители смогут не только ознакомиться с возможностями современной военной техники, но и заключить на мобильном пункте контракт и поступить на службу в российскую армию.

«Армия-2020» стартовала в Центральном военном округе (ЦВО). Площадки форума открылись для посетителей в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Жители и гости Екатеринбурга в этом году смогут увидеть на 30% больше вооружений, военной и специальной техники, чем в прошлом году. На полигоне «Свердловский», где расположена площадка форума, представлены 150 единиц новой и модернизированной техники, состоящей на вооружении войск округа.

«В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» в ЦВО впервые развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в тех сражениях, — рассказали в пресс-службе округа. — В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании. В число экспонатов вошли также советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник «Виллис МВ».

Кроме того на екатеринбургской площадке представлены последние модификации танка Т-72, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и комплексы радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», инженерная техника и др.

При этом зрители смогут лично убедиться в огневых и маневренных возможностей представленной военной техники. В частности, для посетителей форума будет разыгран учебный бой с участием бронетанковых и мотострелковых подразделений при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов армейской авиации.

Не забыли организаторы и про детей. Для них развернута большая детская игровая зона с площадкой для лазертага и страйкбола, скалодромом, а также батутами для детей и подростков.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО. А еще тут же, на площадке «Армии-2020», работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Не забыли организаторы и про культурную программу для гостей площадки. Перед посетителями выступят творческие коллективы ЦВО, а также Екатеринбурга и Свердловской области.

На площадке форума можно будет провести весь день. Для желающих перекусить здесь работают фуд-корты и полевые кухни с традиционной солдатской кашей, а также палатки «Военторга», где можно приобрести тематические сувениры.

Доехать до полигона «Свердловский» можно бесплатно. Ежедневно с 27 по 29 августа будут курсировать автобусы, украшенные символикой форума.

«Отправка по мере заполняемости автобусов от 32 военного городка, ТЦ «Академический», штаба ЦВО №1, станции метро «Ботаническая», микрорайона «Солнечный», метро «Проспект Космонавтов», «Парк Маяковского». В целях безопасности весь транспорт пройдет предварительную специальную обработку», — уточнили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, 23 августа в подмосковном парке «Патриот» состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Международных армейских игр, которые в этом году впервые проходят одновременно. Форум завершится 29 августа.

Традиционно на выставке представлены последние новинки в военной промышленности. В 2020 году в форуме принимают участие около 1,5 тысяч предприятий, представляющих более 28 тысяч экспонатов.

Информационным партнером форума «Армия-2020» выступает Федеральное агентство новостей.