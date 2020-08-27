МИД Польши вызвал белорусского посла из-за «необоснованных обвинений» Лукашенко

Варшава, 27 августа. МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за повторяющихся обвинений Минска в адрес Варшавы. Об этом сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Тут же он назвал все обвинения белорусской стороны необоснованными.

W związku z powtarzającymi się bezpodstawnymi oskarżeniami władz Białorusi pod adresem Polski - dziś na godz. 15.00 do MSZ RP został wezwany Ambasador Republiki Białorusi. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 27, 2020

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Польшу пытается нарушить суверенитет республики. По его словам, поляки «спят и видят», как присоединить к себе Гродненскую область. В Варшаве в ответ заявили, что таких планов у польской стороны нет и Польша, наоборот, призывает все страны не ущемлять суверенитет Белоруссии. В Варшаве отрицают «пропаганду белорусских властей» о планах Варшавы нарушить территориальную целостность Белоруссии.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК республики, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После этого в стране начались несанкционированные акции протеста.

После этого ЕС заявил о намерениях ввести санкции против официальных лиц Белоруссии. В частности, Литва (куда сбежала главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская) собирается применить санкции против 118 белорусских должностных лиц Белоруссии, среди них есть и Лукашенко. Инициативу Вильнюса намерены поддержать в Риге и Таллине.