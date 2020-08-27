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МИД Польши вызвал белорусского посла из-за «необоснованных обвинений» Лукашенко

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МИД Польши вызвал белорусского посла из-за «необоснованных обвинений» ЛукашенкоВаршава, 27 августа. МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за повторяющихся обвинений Минска в адрес Варшавы. Об этом сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Тут же он назвал все обвинения белорусской стороны необоснованными. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Польшу пытается нарушить суверенитет республики. По его словам, поляки «спят и видят», как присоединить к себе Гродненскую область. В Варшаве в ответ заявили, что таких планов у польской стороны нет и Польша, наоборот, призывает все страны не ущемлять суверенитет Белоруссии. В Варшаве отрицают «пропаганду белорусских властей» о планах Варшавы нарушить территориальную целостность Белоруссии.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК республики, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После этого в стране начались несанкционированные акции протеста. 

После этого ЕС заявил о намерениях ввести санкции против официальных лиц Белоруссии. В частности, Литва (куда сбежала главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская) собирается применить санкции против 118 белорусских должностных лиц Белоруссии, среди них есть и Лукашенко. Инициативу  Вильнюса намерены поддержать в Риге и Таллине. 

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