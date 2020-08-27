Смольный объяснил, почему закрасят граффити с Портновой, Цоем и Бодровым

Санкт-Петербург, 27 августа. Государственная административно-техническая инспекция по результатам обследования Центрального района Санкт-Петербурга вынесла предписания об удалении со стен подстанций «Ленэнерго» и других зданий обретших всероссийскую известность граффити с портретами Зины Портновой, Виктора Цоя, Сергея Бодрова. До исполнения предписания никого штрафовать не будут.

В пресс-службе ГАТИ корреспонденту Федерального агентства новостей объяснили, что фасады зданий должны быть оформлены по правилам благоустройства города. Никому не понравится, если внешний вид города вернется к эстетике начала 90-х, поэтому приходится следить за единообразием.

В то же время в инспекции сообщили, что документ об удалении граффити будет отозван в тот же момент, как собственник или художник представит согласование граффити с комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга. В ведомстве нам сообщили, что ни хозяева здания, ни арт-мейкеры за согласованиями не обращались, хотя эта процедура несложная и незатратная, заняться ею может любой энтузиаст.

Уличные картины на стенах действительно популярны: возле изображений Сергея Бодрова на площади Александра Невского и Виктора Цоя на Безымянном острове вытоптана трава и возложены цветы. Пока предписание не исполнено, можно полюбоваться граффити, разыскав их на картах поисковых сервисов.