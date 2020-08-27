Карасев предупредил о приближающемся конце постсоветской Украины

Москва, 27 августа. Украинский политолог Вадим Карасев прокомментировал текущее положение дел на Украине. По мнению эксперта, существующая система управления страной является «жалкой копией» советской, а попытка создать унитарное государство провалилась.

Карасев обратил внимание на тот факт, что система взаимодействия между столицей и регионами страны не менялась со времен УССР. На данный момент все согласились с тем, что советский период существования Украины был неудачным, однако руководство страны продолжает эксплуатировать давно устоявшуюся модель.

«Назначают губернатора как секретаря обкома, офис президента – это жалкая копия ЦК партии, Политбюро и так далее», – объяснил политолог.

Кроме того, в стране до сих пор сохранилось административное деление, которое было введено еще советским руководством. Зачастую районы создавались «под число коммунистов», чтобы наладить систему управления членами коммунистической партии.

Сейчас же Украине нужно новое управление и новый общественный договор, потому что процесс создания унитарного государства провалился. По мнению Карасева, Киеву необходимо создавать конституционную ассамблею для разработки новой конституции.

В случае, если украинское руководство сохранит свои позиции, то ему придется мириться с дальнейшим развалом страны. Политолог напомнил, что территория Украины серьезно увеличилась во время Второй мировой войны и после нее. В 1939 году была присоединена Западная Украина, в 1945 — Закарпатье, а в 1954 году Украина получила Крым. Полуостров, как напомнил политолог, на данный момент уже вернулся в состав прежнего владельца — России, «возвращения» могут продолжиться.

Пока никто не может точно сказать, что именно ждет страну в ближайшем будущем. Ранее политолог назвал Владимира Зеленского самым слабым президентом за всю историю Украины, что также способствует скорейшему развалу государства.