Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией

Минск, 27 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией. В первую очередь, по его словам, он готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами.

Лукашенко подчеркнул, что на повестке этих переговоров может быть вынесены в том числе и изменения к конституции Белоруссии. По его мнению, именно от конституции нужно «плясать», если все жители республики хотят нового политического устройства.

«Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы», — цитирует его БелТА.

Он призвал студентов и работников предприятий страны, учителей, врачей, крестьян выбрать представителей, с которыми власти будут вести диалог.

Вместе с этим он подчеркнул, что готов обсуждать перемены как с работающими сегодня трудовыми коллективами, так и с крестьянами, рабочими, учителями и врачами. Тут же Лукашенко предупредил, что «бесчинствующие молодчики» не хотят никакого диалога, поэтому с «улицей» власти страны садиться за стол переговоров не будут

«Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Белоруссии не будет», — резюмировал он.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Президент республики считает, что беспорядки были организованы спецслужбами западных стран, в частности США.