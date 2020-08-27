Эксперт рассказал, зачем Берлин заключил с Киевом энергетическое соглашение

Немецкие компании в частном порядке активно завоевывают украинский энергетический рынок. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко, комментируя заключенное энергетическое соглашение Берлина и Киева.

Партнерство с ФРГ

Украинские власти сообщили о начале «нового энергетического партнерства» с Германией. Это, по мнению Киева, должно стать импульсом для реализации новых стратегически важных проектов. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец.

По информации ведомства, Киев и Берлин договорились усилить сотрудничество по интеграции энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышению уровня энергетической безопасности, обмену инновациями в энергетических технологиях и реализации совместных проектов в сферах развития «зеленой» энергетики, цифровизации энергетической инфраструктуры, а также создании современной энергетической системы.

«Уверена, что это станет импульсом для реализации новых стратегически важных проектов по реформированию угольной отрасли и трансформации угольных регионов, развития возобновляемой энергетики, в частности, водородной и ее интеграции в сеть, повышения использования технологий энергоэффективности во всех секторах экономики», — подчеркнула Буславец.

Золотое дно

В свою очередь Артем Журко считает, что ничего нового в этом украино-германском соглашении нет. На самом деле немецкие компании, впрочем, как и компании из США и других европейских стран, в частном порядке активно завоевывают украинский энергетический рынок.

«Рынок возобновляемых источников энергии на Украине в последнее время стал просто золотым дном для извлечения сверхдоходов из весьма скромного украинского бюджета. Дело в том, что Украина в порыве евроинтеграционных устремлений, не будучи государством-участником Евросоюза, проявляет искреннее желание по присоединению к так называемому Европейскому зеленому пакту. Он предусматривает переход от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии. Европейские банки неоднократно объявляли о намерениях инвестировать в зеленую электроэнергетику», — пояснил Артем Журко.

В связи с этим, заметил эксперт, еще два года назад для стимулирования инвестирования в эту отрасль и ее развитие было принято решение закупать «зеленую» электроэнергию по завышенной цене. Нашлись и те, кто сумел на этом «нагреть свою руку». В частности, олигарх Ринат Ахметов, который обладает достаточно крупной долей на рынке возобновляемой электроэнергии.

«Его небезосновательно обвиняют в том, что он активно лоббирует через своих ставленников в украинском правительстве снижение производства дешевой для потребителя атомной электроэнергии. Ее производство из-за постоянных остановок энергоблоков снизилось в разы. В то же время производство «зеленой» электроэнергии повысилось более чем на 100%. Кроме того, Ахметов является практически монополистом в выработке тепловой электроэнергии. Поэтому вполне объяснимо и снижение производства тепловой электроэнергии», — добавил Артем Журко.

Печальная судьба

По словам эксперта, традиционные виды производства электроэнергии в стремительно меняющемся энергетическом рынке Украины становятся не такими прибыльными для своих владельцев. Поэтому новое законодательство дает им шанс получать теперь сверхдоходы.

«Однако в этой погоне за деньгами пострадавшими оказываются именно граждане Украины. Уже с начала августа цена на электричество выросла на 55%. К этому следует добавить, что уже в планах правительства отмена субсидирования населения. Правда, обещают применять некое адресное субсидирование. Но совершенно неясно, кто на него может рассчитывать и кто за это будет отвечать. И все это на фоне того, что Украина имеет на данный момент дешевую в производстве атомную и тепловую энергетику, которая тянет за собой и горнодобывающие предприятия», — рассказал Артем Журко.

По его мнению, судьба традиционной электроэнергетики Украины в таких условиях весьма печальная. Будут уничтожены целые отрасли со всеми вытекающими последствиями. В частности, произойдет удорожание электроэнергии и массовые увольнения сотрудников, которым не найдется место в менее трудоемкой и пока еще не до конца развернутой отрасли.