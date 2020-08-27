Фанаты раскритиковали Авербуха за дорогие занятия в его секции

Москва, 27 августа. Пользователи Instagram раскритиковали бывшего спортсмена и хореографа Илью Авербуха, который опубликовал объявление о наборе в школу фигурного катания. По мнению общественности, цены за услуги секции чрезмерно высоки.

Согласно объявлению, для будущих звезд катания, вернее, для кошельков их родителей, разработаны два пакета: «базовый» за 20 тысяч рублей в месяц и «продвинутый», который дороже на пять тысяч.

«Обе программы подойдут для детей с любым уровнем подготовки», — обратил внимание Авербух.

Несомненно, предложение звезды вызвало интерес у родителей будущих чемпионов. Однако многие отметили, что цены довольно высокие. Кто-то предположил, что таким образом экс-фигурист копит на свадьбу с молодой возлюбленной Лизой Арзамасовой.

«При таких ценах мы пропускаем много талантов в бедных семьях, к сожалению», — обратила внимание подписчица.

«В фигурном катании устроено так — одаренные дети никому не нужны без финансово одаренных родителей», — с сожалением отметила фолловер.

Отметим, что в июле на возлюбленную фигуриста ополчилась армия пользователей Instagram. Актриса обратила внимание, что является взрослым человеком, способным решать, с кем встречаться. Она пообещала «банить» тех, кто пишет ей гадости, сообщает «Подмосковье сегодня».