Россияне высказали свое отношение к отечественной вакцине от коронавируса

Москва, 27 августа. Порядка 62% россиян отдают предпочтение вакцине от коронавируса отечественного производства, а 46% считают необходимым провести массовую вакцинацию среди населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения.

Отмечается, что специалисты провели два отдельных социологических исследования, участниками которого стали обычные граждане и медики. В опросе приняли участие 1094 обычных жителя и 978 работников здравоохранения.

Так, 62% опрошенных заявили, что отдадут предпочтение российской вакцине, а 12% респондентов готовы воспользоваться иностранным препаратом от коронавируса. Среди медиков в пользу российской вакцины высказались 59% опрошенных, а 19% заявили, что предпочли бы импортную.

Кроме того, 53% граждан считают, что отечественная разработка поможет остановить пандемию коронавируса в России.

«Среди населения общую вакцинацию от COVID-19 считают нужной 46% респондентов, ненужной — 37%. Признают ее нужной 56% медиков, считают ненужной — 33%», — гласят результаты опроса.

Напомним, что разработанная Центром им. Гамалеи вакцина от коронавируса получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.