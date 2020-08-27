Востоковед рассказал, что мешает освобождению Шугалея из плена в Ливии

Москва, 27 августа. И первая, и вторая часть фильма о российский социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, максимально достоверно отражают картину происходящего в Ливии, заявил российский востоковед и старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

«Ситуация в Ливии такова: есть несколько противоборствующих лагерей, каждый из которых стремится каким-то образом доказать собственное превосходство», — рассказал эксперт.

По его словам, незаконный захват российских социологов и их удержание в тюрьме «Митига», скорее всего, является одним из таких методов ливийской группировки.

«Когда приезжают российские делегации, пытаясь урегулировать ситуацию, им обещают скорое освобождение, потому что ливийцы заинтересованы в России в качестве союзника», — пояснил он в комментарии изданию NewInform.

Эксперт назвал ситуацию очень сложной и напомнил, что представители триполийского блока даже обещали «надавить», чтобы социологов выпустили, но этого до сих пор не произошло. По мнению Зинина, это может быть связано с тем, что из-за разрозненности вооруженных группировок руководство страны часто не контролирует ситуацию на местах: «То есть они формально могут подчиняться власти, а фактически у них есть свои лагеря и тюрьмы в провинции, куда никто не имеет доступа».

Востоковед убежден, что ситуация с освобождением Шугалея и Суэйфана до сих пор находится в «подвешенном состоянии», потому то «никто из тех, кто обещает России выпустить Шугалея и его Суэйфана, не хочет обострять конфликт с другими группировками, чтобы не устраивать войну».

«Реальное положение заложников очень сложно выяснить, потому что никто не будет пускать в свою страну журналистов. Освещать тему правильно, главное, чтобы не было сильных преувеличений или добавлений того, чего нет», — добавил ученый.

Зинин также обратил внимание, что обстановка в ряде регионов Ливии очень напряженная и неконтролируемая. Он напомнил, как в 2011 году в этой стране также были захвачены граждане РФ. Тогда процесс их освобождения занял несколько лет.

Как сообщалось ранее, обе части фильма рассказывают о судьбе социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые в 2019 году были захвачены в Ливии и посажены в тюрьму «Митига».

Фонд защиты национальных ценностей совместно с российскими дипломатами пытается договориться с властями Ливии об освобождении социологов. Первая часть фильма «Шугалей» вызвала большой общественный резонанс. После создатели кинокартины приняли решение продолжить рассказывать историю захваченных в плен россиян. Выход фильма «Шугалей-2» ожидается этой осенью.