Лукашенко сообщил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну

Минск, 27 августа. Власти Белоруссии вернули в страну все золотовалютные резервы, сообщил президент РБ Александр Лукашенко.

«Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», — рассказал президент республики.

По словам главы государства, у Белоруссии достаточно золотовалютных резервов, чтобы сдержать курс национальной валюты. Лукашенко похвалил правительство страны и Нацбанк, которые еще не начали использовать золотовалютные резервы «по-настоящему».

На начало текущего года, золотой запас страны составлял 42,2 тонны, золотовалютные резервы — 9,39 млрд долларов, а по данным на 1 августа — 8,86 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о том, чтобы провести переговоры на уровне премьеров двух государств по поводу рефинансирования части белорусского долга перед РФ. Речь идет об одном миллиарде долларов.